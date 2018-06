Slik fjerner du ugress med kokende vann

Vann og en vannkoker er alt du trenger for å enkelt fjerne ugress.

– Du heller varmt vann på ugresset, og det dør i løpet av kort tid, sier gartner Tom Egeberg Hvål.

Han anbefaler metoden dersom du vil bli kvitt ugress i et begrenset område, for eksempel mellom steiner eller heller på uteplassen hjemme eller på hytta. Anleggsgartnere og kommuner har de siste årene byttet ut kjemikalier med varmt vann for å fjerne ugress, men de bruker dyre apparater som de fleste vanlige forbrukere ikke har tilgang til.

– Ved å helle varmt eller kokende vann på ugresset ødelegger du cellene i planten. Det fører til at planten kollapser, sier Hvål.

NRK helte varmt vann over ugresset, og lot kameraet stå i tre dager. Her ser du resultatet:

– Ikke løp med vannkokeren

Det blir noen turer fram og tilbake med vannkokeren dersom du skal fjerne ugress over et visst område. Du trenger imidlertid ikke å stresse over at vannet slutter å koke før du kommer fram til ugresset.

– Du vil fortsatt ha en grei effekt ved 50-60 grader, så du bør ikke løpe rundt med vannkokeren. Men jo varmere vannet er, desto bedre effekt får du, sier gartneren.

MILJØVENNLIG: Gartner Tom Egeberg Hvål sier varmt vann er den mest miljøvennlige måten å fjerne ugress på, hvis du ikke vil bruke hakke og dra opp roten. Foto: Henrik Bøe / NRK

Du trenger bare å helle varmt vann over ugresset én gang for at det skal ha effekt. Jo dypere du får varmen, desto mer av røttene vil varmen ta.

– Vannet dreper ikke bare ugress, men også soppsykdommer og andre sykdommer i jorden, sier Hvål.

– På den andre siden dreper varmen også positive mikroorganismer og småkryp i jorden.

Mest effektivt på starten av sesongen

Jo tidligere du tar ugresset, desto bedre er det. Den aller beste effekten vil du få hvis du gjør dette tidlig på forsommeren når ugresset er lite. Da vil du være kvitt ugresset lenge, ifølge gartneren.

– Er ugresset «yngre» enn ett år har du også stor sjanse for å ta knekken på det selv om du ikke får varmen helt ned i roten.