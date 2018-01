En mann omkom etter frontkollisjonen på E18 ved Solum Larvik natt til mandag. Mannens tre barn og deres mor satt også i bilen. To av barna, et på sju år og et på 11 måneder, fikk lettere skader, mens kvinnen og et barn på fem år fikk alvorlige skader. De er fortsatt på sykehus.

Mannen som kjørte den andre bilen var først siktet for promillekjøring, men etter hvert utvidet politiet siktelsen. Han er nå siktet for forsettlig drap etter ulykken.

Politiet mener fortsatt at 21-åringen kjørte i påvirket tilstand, og at han kjørte over i motgående kjørefelt med vilje. Mandag ble det opplyst at han ble fraktet til sykehus for behandling av alvorlige skader.

Advokat Søren Hellenes er mannens forsvarer. Han har tirsdag formiddag foreløpig ikke snakket med sin klient og vet ikke hvor lenge mannen skal være på sykehus, eller hva skadeomfanget er.

Alle de involverte i ulykken er hjemmehørende i Telemark.

Åpning i autovernet

Politiinspektør Magnar Pedersen sier politiet mistenker at 21-åringen kjørte over i motsatt kjøreretning ved å kjøre gjennom en åpning i autovernet. De mener mannen har kjørt i feil retning i drøyt en kilometer.

Pedersen sier at det ikke var noen som så ulykken, men at de blant annet har avhørt vitner om hva som har skjedd forut for hendelsen. Han ønsker ikke å si hva som er kommet fram av hensyn til etterforskningen.

– Hva slags motiv skal mannen ha hatt?

– Det er en del av vår etterforskning som vi får komme tilbake til.

De håper å avhøre 21-åringen i løpet av uka.

– Vi tar sikte på å avhøre siktede så snart det er helsemessig forsvarlig, sier Pedersen.

Det samme gjelder de etterlatte som satt i den andre bilen. Moren og det ene barnet er fortsatt på sykehus.

– Jeg har ikke detaljer om situasjonen der.