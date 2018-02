– Først og fremst bruker jeg Snapchat for å informere elevene på huset. Jeg tar bilder og legger ut informasjon om hva som skjer. Samtidig tenker jeg det er bra å senke terskelen for å ta kontakt med meg som rektor, sier Cecilie Langklep Bjørnøy, rektor ved Re videregående skole.

REKTOR: Cecilie Langklep Bjørnøy er fornøyd med responsen hun har fått på Snapchat. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Bjørnøy har valgt å møte elevene på deres egen arena. Hun sender ut beskjeder til elevene via mobilappen Snapchat.

Hun opprettet en åpen Snapchat-profil for to måneder siden. Nå er det over 200 elever som følger henne.

Inspirert av «Helsesista»

Like før jul i fjor deltok Bjørnøy på Ungdatakonferansen hvor Tale Maria Kohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», holdt foredrag. Det var her ideen om å ta i bruk Snapchat ble lagt på bordet.

– Jeg tenkte at dette er en annen innpakning av god og gammeldags informasjonsarbeid. Hun inspirerte meg til å gjøre noe av det samme, men jeg er ikke sånn som hopper og danser for å gjøre mye moro, poengterer rektoren.

Hun snapper blant annet om informasjon fra politiske møter der temaer som angår unge diskuteres, resultater fra undersøkelser om skolestress og kjønnsforskjeller, samt informasjon fra Utdanning.no.

– Jeg hører at noe av det jeg legger ut blir diskutert, og det er bra.

POPULÆR: I løpet av fem minutter hadde rektors snap fått 119 visninger, og en skjermdump. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kult med rektor på snap

Elevrådsleder Mathias Bettom og elevrådsrepresentant George Amechi Inalu syntes det er enklere nå som rektor er på Snapchat. Nå får de med seg informasjon de vanligvis ikke hadde tatt seg tid til å sjekke.

– Hun tilpasser seg elevene, og det gjør det mye lettere for oss enn å lete på hjemmesidene til skolen, sier Bettom til NRK.

– Får du med deg mer informasjon nå enn tidligere?

– Ja, jeg får med meg informasjon jeg vanligvis ikke hadde sjekka. Samtidig spør jeg rektor om ting jeg tidligere ikke hadde tatt meg tid til å spørre om.

POSITIVE: Elevrådsleder Mathias Bettom og elevrådsrepresentant George Amechi Inalu er glad for at rektoren har kommet seg på Snapchat. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Rektoren forteller at hun får flere henvendelser fra elevene i dag enn hun har fått tidligere.

– Det kan gjelde all verdens, fra praktiske ting til spørsmål om karriereveiledning. Jeg får mange ulike henvendelser. Jeg la for eksempel ut informasjon fra Utdanning.no, og da fikk jeg spørsmål om det.

Også foreldre tar kontakt via appen.

– Jeg fikk henvendelse fra en mor til en 10.-klassing som spurte om snittet for å komme inn på idrettsfag, forteller hun.

STORY: Undersøkelser er blant tingene rektoren snapper om. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Spennende og nytt

Peter Tryggestad, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, er positiv til tiltaket. Han sier imidlertid at det er viktig at informasjonen som blir lagt ut på Snapchat, også er tilgjengelig for dem som ikke bruker appen.

– Vi har ingen retningslinjer for bruk av Snapchat, men vi tenker dette er spennende og nytt. Det er derimot viktig at de som ikke har tilgang eller er bruker av mobilappen, får tilgang til samme informasjon som blir lagt ut på Snapchat, sier Tryggestad.

ÅPEN SNAP: Profilen til rektorens Snapchat er åpen. På denne måten kan elevene på en enkel måte få informasjonen de ønsker. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Bjørnøy presiserer at læringsplattformer og hjemmesider vil være like oppdatert som tidligere. Elevene må altså ikke følge rektoren for å få informasjonen de trenger.

– Snapchat har absolutt ikke tatt over for læringsplattformen vår. Dette er et tiltak for å nå ut til elevene raskere, samtidig som de kan kontakte meg. Responsen på dette har jo vært veldig bra, sier rektoren.