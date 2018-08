Aldri før har Redningsselskapet hatt så mange oppdrag som i sommer.

Ifølge organisasjonens statistikk økte antall oppdrag i landet med 17 prosent, eller 510 oppdrag, fra i fjor. Størst var økningen i Østfold, Vestfold og Telemark. Her økte antall oppdrag med nesten 40 prosent.

Antall oppdrag har en klar sammenheng med hvordan tettheten av båter er fordelt langs kysten, og Redningsselskapet opplyser at 50 prosent av oppdragene har vært i Oslofjorden.

Plutselig kom det et smell fra motoren

En av dem som fikk hjelp i sommer, var Jørgen Anvik Moss.

– Alt virket som det skulle da vi dro fra Melsomvik. Plutselig var det et smell i motoren, og bom stopp. Så begynte det å ryke, forteller han.

I starten av juli var Moss på båttur med de to barna sine. Ved Færder begynte det å brenne.

– Da var det bare å tilkalle hjelp, og komme seg ut av båten.

Aller først fikk de hjelp av en båt i nærheten. Deretter kom politibåten, Redningshelikopteret, brannbåten og Redningsselskapet.

For sistnevnte var Moss et av 3496 oppdrag i mai, juni og juli i år.

– Det er faktisk den største oppdragsmengden Redningsselskapet har hatt i hele Redningsselskapets historie, som er gjennom 126 år. Så vi har hatt en veldig, veldig hektisk sommer, sier beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen.

TRAVEL SOMMER: Ronny Jåsund-Pedersen nevner det fine været i sommer som hovedårsaken til økningen i antall oppdrag. Foto: Redningsselskapet

Her var det flest grunnstøtinger

Problemer med motor og propell er blant de vanligste årsakene til at folk trenger hjelp. Men det er også grunnstøtinger og mer alvorlige ulykker med høy fart.

I mai, juni og juli hadde 251 båter behov for hjelp til å komme seg av skjær.

Med 53 grunnstøtinger i løpet av sommeren, var det flest slike oppdrag i Vestfold, viser tallene fra Redningsselskapet. Østfold er neste fylke på lista med 48 grunnstøtte båter.

– Vi ser en helt klar sammenheng med det flotte været vi har hatt de tre foregående månedene. Med fint vær trekker veldig mange ut på sjøen, eller oppholder seg ved sjøen, og da går oppdragsmengden betydelig opp, sier Jåsund-Pedersen.

– Hva kan gjøres for at flere skal slippe å måtte tilkalle hjelp?

– Det er spesielt to ting vi synes er viktig – holdning og kunnskap. Det er viktig at hver enkelt som ferdes på eller ved sjøen, har et bevisst forhold til risiko og sikkerhet. Samtidig som de tilegner seg nødvendig kunnskap.

– Tilegn deg kunnskap om den båten du er om bord i. Du må kjenne din egen båt, det farvannet du ferdes i, og ikke minst vite hva du skal gjøre hvis uhellet er ute.