Penisbilde kostet 14.000 kroner

– Det er et samfunnsansvar å anmelde slikt, sier Marianne Henriksen fra Sandefjord.

For en tid tilbake fikk hun en venneforespørsel på Facebook fra en ukjent mann. Hun hadde mange felles venner med vedkommende, venner hun har høy tillit til.

– Dermed aksepterte jeg forespørselen, sier hun.

Det tok ikke lang tid før hun fikk invitasjon til en kaffe og tilsendt et vanlig bilde. Hun synes fremgangsmåten var tvilsom og valgte å ikke svare på henvendelsen.

– Skittent

– En kveld jeg satt i sofaen med datteren min dumpet det inn et bilde av underlivet hans på telefonen, et såkalt «dickpic».

Henriksen anmeldte mannen og leverte bilder til en etterforsker.

– Du føler at tastaturet og maskinen blir skitten når du sitter med dette på PC-en, men det er bevis for det som har skjedd, sier hun.

Mannen fikk tilsendt en bot som han ikke vedtok, og ble derfor innkalt til rettsmøte.

Løy i retten

– Han forsøkte å bortforklare med at han hadde blitt hacket, men da aktor påpekte at det er påfallende at personen på bildene har samme smykke som mannen, bidro det til at han innrømmet.

Henriksen sier hun synes synd på mannen.

– Dette er en person som ikke har forstått at dette er ulovlig, og som kom med mange grunner til at det ikke kunne være han. Det er nok veldig skamfullt å innrømme noe sånt overfor andre.

– Det skal likevel ikke hindre at man tar ansvar for egne handlinger. Han beklaget og lovte at han aldri skulle gjøre det igjen, sier Henriksen.

Samfunnsproblem

Politiadvokat Sigrun Våge i Sør-Øst politidistrikt var aktor i rettssaken, og sier seksuell trakassering gjennom digitale medier er et økende samfunnsproblem.

– Å sende uønskede bilder kan sammenlignes litt med blotting. Kanskje terskelen er litt lavere for å sende bilder på nettet, fordi man utfører handlingen hjemme i egen stue og er i trygge omgivelser.

– Man tenker kanskje heller ikke over at det man gjør er seksuelt krenkende, sier Våge.

Mannen ble dømt til å betale en bot på 12 000 kroner og 2000 i saksomkostninger.