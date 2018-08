Erling Fløistad ved NIBIO på Ås har to ganger tidligere i sommer uttalt seg om brunskogsneglene. Først sa han at sneglene kommer til å klare seg tross tørken. I juli ble han litt mer forsiktig. Da sa han at tørken betydde færre snegler neste år. Grunnen var at mange av dem ble forsinket i utviklingen.

Nå ser han det samme som mange andre hageeiere. Brunsneglene, eller offisielt «brunskogsneglene», dukket opp igjen så fort det ble fuktig. Men det var ingen gjensynsglede. Ifølge Harald Dybedal ved hagesenteret på Gjennestad forteller folk at sneglene kryper fram.

– Det er mulig det har blitt færre, men det er rikelig, sier Dybedal.

Varmen tok ikke knekken på dem

– Plukker du sneglene før de legger egg kan det bety en forskjell neste år, sier Erling Fløistad ve NIBIO på Ås.

– Jeg møter meg selv i døra her, sier Erling Fløistad ved NIBIO med et smil om munnen.

Han forklarer videre at selv om det er varmt og tørt blir ikke brunskogsneglene borte. De finner seg et fuktig sted der de blir liggende helt i ro.

– I juli var mitt poeng at de sneglene som valgte å gjemme seg bort hadde dårlig tid om de skulle rekke å bli fullvoksne før egglegging om høsten. I teorien vil derfor den tørre sommeren gi færre snegleegg.

Nå ser han at noen av dem som kommer fram nå er fult ut voksne. De har ikke blitt borte. Samtidig vet vi at hele grunnlaget for hvor mange snegler det blir neste år blir lagt fra nå og fram til oktober.

Ta dem nå

Fløistad sier den tørre sommeren uansett har hatt noen positive sider. I sommer kunne vi bare nyte sommeren. Dersom man plukket snegler da var de få og vanskelige å finne. Men dersom man plukker dem nå før de rekker å legge egg har man en mulighet til å gjøre en stor forskjell på antall snegler neste år.

– Nå er det på tide å gå på sneglejakt. De store sneglene du finner ute nå dør uansett etter egglegging, men dersom du rekker å ta dem før de får lagt egg kan du regne med færre snegler neste år, sier han.

En brunsnegle kan legge intil 400 egg.

Dybedal på Gjennestad er helt enig med Fløystad i at sneglene skal drepes nå. Han anbefaler å klippe dem, sneglegift, nematoder og sneglefeller. Han poengterer at det er viktig at man må ta livet av dem.

– Det å holde dem ute av hagen med kobbertråd eller lignende holder ikke nå. Da formerer de seg uansett, forteller Dybedal.