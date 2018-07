Tørken tar knekken på brunsneglene: – Til neste år blir de færre

Tidligere denne våren uttalte Erling Fløistad hos Norsk institutt for bioøkonomi at tørken ikke tar knekken på brunsneglene. Men to tørre måneder senere har han snudd og mener at bestanden vil minke til neste år.

– Brunsneglen er helt avhengig av fuktighet for å kunne bevege seg. Så når det er tørt og varmt på dagtid, så må sneglene ligge i ro, sier Fløistad.

Brunsnegl, eller offisielt «brunskogsnegl», er allerede vidt kjent for å være en landeplage. Det tørre og varme sommerværet har gitt den utfordringer med å reprodusere, noe som betyr at det blir færre snegl til neste år.

Utryddes ikke

– Sneglene kan fortsatt legge egg, men betydelig færre av de, forteller Erling Fløistad.

Fløistad påpeker at det fortsatt er like mange brunsnegler i år, men at de holder seg skjult på fuktige områder.

– Frem til slutten av juli jobber sneglene utelukkende med å bygge kroppsmasse. Med varmen nå har de derimot problemer ettersom de ikke får i seg mat.

Selv om de har problemer med å vokse seg store nok skal man allikevel helst fjerne de.

– Sneglene kan produsere egg selv om de er små, så for å minke bestanden ytterligere bør man klippe de man ser, sier Fløistad før han legger til:

– Summen av denne sommeren, slik vi har sett den til nå, er at det er nesten sikkert at det blir færre snegleegg i høst enn etter en fuktig sommer.

I HAGEN: Per Anders Volden er flittig i hagen, og er hele tiden på jakt etter brunsneglene. Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

– Ta knekken på de!

Fløistad påpeker også at antallet brunsnegler neste år kan påvirkes hvis folk tar knekken på de i sin egen hage.

Per Anders Volden bor på Konnerud i Drammen. Der har de funnet opp sin egen metode for å kvitte seg med plagsomme snegler.

– Det går ut på å blande Nemaslug sammen med diverse rester fra ølbryggeriet, forklarer Volden.

Sneglene får i seg det giftige stoffet, og sprer det videre så fort de blir spist av hverandre.

En brunskogsnegl på Konnerud spiser dødelig åte, bestående av Nemaslug samt mask og gjærevæske fra ølbryggeriet. Foto: Mai-Therese Halle

– De har ingenting å gjøre her til lands, så vi prøver så godt vi kan å ta knekken på de, sier Volden.

– Denne sommeren har vi hatt fred fra sneglene fordi de har ligget i skjul hele dagen og på grunn av tørken. Og neste år kan vi faktisk få færre snegler, fordi det blir lagt færre egg denne høsten, sier Fløistad.