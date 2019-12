– Vi står overfor et lite julemysterium, sier pressesjef hos Posten, John Eckhoff.

Sylte var på vei hjem fra en ferie da han sjekket sporingstjenesten til Posten. Han ventet på en pakke fra Elkjøp. Men i appen på mobiltelefonen sto det at pakken var ankommet og levert ut 17. desember.

Han trodde det var en feil og dro dagen etter ned til Post i Butikk på Røa i Oslo for å undersøke hva som hadde skjedd.

– De fortalte at pakken hadde blitt henta dagen før og da de kikket på overvåkningsvideoen så de en mann som får utlevert pakken over disken, forteller Sylte.

BORTE: Andre Nordal Sylte mistet julegaven han kjøpte til moren sin. Foto: PRIVAT

Det var legitimasjonsplikt ved henting av pakken.

– Jeg ble fortalt at han virket troverdig og at de sjekket legitimasjon på han. Jeg vil anta at Posten har spurt om hentekoden, spør Sylte.

Ifølge han ga Posten beskjed om å kontakte Elkjøp fordi pakken kom fra dem.

– Jeg stusset litt over ansvarsfraskrivelsen. Det er så ille når det blir dytta over på meg på den måten. Det gagner oss veldig lite som kunder og forbrukere at de prøver å fordele skyld, sier han.

Posten: – Rutinene er fulgt

Pressesjef hos Posten, John Eckhoff. Foto: Posten

– Sånn vi ser det, er rutinene for utlevering fulgt i denne saken, sier pressesjefen hos Posten.

– Hvordan kan rutinene være fulgt når helt feil person fikk pakken?

– Denne personen må ha hatt sporingsnummeret eller hentekoden. Så skal denne personen som har fått pakken legitimere seg, og det har han også gjort. Og da er rutinene fulgt.

Systemet ved utlevering er nemlig lagt opp slik at ektefeller eller andre kan hente pakker på vegne av noen andre, forteller pressesjefen.

– For de fleste er det en styrke i systemet fordi du kan sende noen andre hvis en selv ikke har anledning, sier Eckhoff.

Posten noterte legitimasjonen til mannen som hentet ut pakken og skal vurdere om dette er en politisak. Foreløpig mistenker de ikke at noen har forsøkt å svindle til seg pakken, som ikke er levert tilbake.

– Sylte mener det er Postens ansvar når dere har gitt ut pakken til helt feil person?

– Jeg skjønner at han kan tenke at vi har gjort noe galt, men det er ikke noe som tyder på det. Hentekoden er sendt ut til korrekt telefonnummer og e-postadresse. Så er det altså en annen som har hentet pakken og hva som skjedd mellom der, kan vi ikke svare på nå.

– Så dere vil ikke erstatte pakken til Sylte?

– Det blir et forhold mellom kunden og avsender, sier Eckhoff.

– Neppe noen vits i å klage

Kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos

Hos Forbrukerrådet råder de også Sylte å henvende seg til Elkjøp, selv om pakken ble borte hos Posten.

– Posten har ansvar for å gjøre sitt for at pakken kommer trygt frem. Det betyr at de skal følge sine rutiner. Kommer ikke pakken frem, eller den er ødelagt kan du klage til posten om de er årsaken.

– I dette tilfellet sier Posten at de følger vanlige rutiner, slik at det er neppe noen vits i. Hvis det er et stort problem at den som henter pakken ofte viser seg å være en skurk, bør kanskje Posten se på rutinene sine, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos.

Han viser til forbrukerkjøpsloven der selger har ansvar for pakken helt til den er kommet frem til deg som kjøper.

Andre Nordal Sylte kontaktet i ettertid Elkjøp og spurte om de kunne hjelpe han i situasjonen som har oppstått. Elkjøp sier han skal få tilsendt en ny kjøkkenmaskin – gratis.