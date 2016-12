Det ble klart etter at statsbudsjettet ble vedtatt denne uka.

Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet. Foto: Bjørn Stuedal / Pressebilde Klima- og miljødepartementet

– Vrakpanten innføres for å løse problemet med gamle utrangerte fritidsbåter, sier Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.

Blir senket i vannet

Hvert år "forsvinner" flere tusen fritidsbåter i Norge, enten ved at de blir senket i vannet, brent på bål, eller satt igjen der det måtte passe eieren. Bare et fåtall leveres til godkjente mottak. Nå er håpet at en betalt returordning skal endre dette.

– Det er et miljøproblem langs kysten. Det er kanskje ikke det aller største, men vi har fått utredet et forslag om en ordning for fritidsbåter fra Miljødirektoratet. Økt innlevering av fritidsbåter vil gi miljønytte, redusert forsøpling, mindre spredning av mikroplast og forurensning, sier Holthe.

Godt mottatt

Vallø båtforening i Tønsberg har i flere år slitt med gamle båter som blir liggende. Bare i sommer måtte de rydde bort 17 fritidsbåter som var dumpet på båtforeningens område, forteller styreleder Kai Kvalnes.

– For Vallø båtforening og miljøet generelt er det kjempegode nyheter. Med et sånt vedtak som dette blir jobben mye enklere for oss i fremtiden.

Kvalnes har tro på at en organisert returordning der man får betalt for å vrake båten, vil redusere problemet.

– Da blir det i hvert fall lettere å ha et sted du kan levere fra deg båten istedenfor å dumpe den på en båtforenings område. For sånn som det er i dag, må båten kastes som restavfall på fyllinga. Det er veldig kostbart.

VRAKPANT: Nå innfører regjeringen vrakpant på 15 000 kroner for fritidsbåter. Foto: Arne Marthinsen / NRK

Vrakpanten skal innføres i 2017 og finansieres over statsbudsjettet, men alle detaljer rundt ordningen er ikke klar ennå.

– Akkurat innholdet og detaljene rundt dette må vi se nærmere på. Men poenget her er at man skal få det inn på et godkjent retursted slik at det kan bli tatt hånd om forsvarlig, avslutter Holthe.