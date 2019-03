Mann døde etter glovarmt bad – familien reagerer på fylkeslegens uttalelser

– Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt.

Det sa fylkeslegen i Vestfold og Telemark, Jan Arne Hunnestad til VG, sist fredag.

Denne uttalelsen reagerer de pårørende på.

Denne uken ble det kjent at en mann i 50-årene døde etter at han ble badet i altfor varmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold.

Kunne kommunisere

Pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll, som er pårørendes kontaktperson, sier de stiller seg undrende til fylkeslegens uttalelse om at mannen ikke var i stand til å si ifra.

– Pårørende sier at mannen ikke hadde noe språk, men hadde en type kommunikasjon.

Familien mener dette har relevans for saken.

Fylkeslegen beklager

Fylkeslege for Vestfold og Telemark, Jan Arne Hunnestad, sier det ikke var meningen at uttalelsen ble oppfattet slik den gjorde.

– Jeg må beklage at det ble oppfattet slik at mannen ikke kunne kommunisere i det hele tatt.

BEKLAGER: Fylkeslegen beklager at uttalelsen ble oppfattet slik den gjorde. Foto: Rolf-Christian Hatling / NRK

– I den kortfattede redegjørelsen jeg fikk i forbindelse med saken ble det fortalt at han ikke klarte å si ifra. Da tenkte jeg at han ikke hadde noe form for språk, sier fylkeslegen.

Hendelsen skjedde forrige søndag, og mannen døde av skadene på torsdag.

Stor sannsynlighet for tilsynssak

Fylkeslegen beskriver hendelsen som skjedde sist søndag som svært alvorlig.

– Vi skal være trygge når vi mottar helsetjeneste i kommunal og privat regi. Slike hendelser skal ikke skje. Vår oppgave er å vurdere slike hendelser etter at de har skjedd. Da ser vi på hvor alvorlig hendelsen er, og om det kan skje igjen.

Hunnestad sier de jobber med å innhente mer informasjon.

– Vi kommer til å sette oss ned med denne saken og vurdere den tverrfaglig så fort vi har nok opplysninger til å se om dette er en tilsynssak.

Ifølge fylkeslegen er det stor sannsynlighet for at det blir en tilsynssak med tanke på det alvorlige utfallet.

Mistenkt for rutinesvikt

Politiet har ennå ikke tatt ut noen siktelse, men kommunen og den ansatte som badet mannen er mistenkt for rutinesvikt.

– Vi har gjort undersøkelser ved omsorgsboligen. Videre har vi avhørt vitner og mistenkte. Vi har også innhentet kommunens rutiner og retningslinjer, spesielt opp mot stell og bading av pasienter, opplyser politiadvokat Nina Magnussen Røed.

I løpet av neste uke skal obduksjonsrapporten være klar.