Ble badet i glovarmt vann – døde av skadene

Politiet i Tønsberg etterforsker nå det som skjedde i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold sist søndag.

– Vi har fått melding fra politiet om at det har vært en alvorlig hendelse ved en institusjon, hvor det ble alvorlige brannskader på en av brukerne, sier fylkeslege i Vestfold og Telemark, Jan Arne Hunnestad til VG.

Fylkeslegen bekrefter at mannen i 50-årene ble badet, og at han ikke var i stand til å gi beskjed.

FYLKESLEGE: Jan Arne Hunnestad i Vestfold. Foto: Rolf-Christian Hatling / NRK

– Pasienten hadde en tilstand som gjorde at han ikke var i stand til å si fra om at vannet var for varmt, sier Hunnestad.

Tatt ut av tjeneste

Pasient- og brukerombud i Vestfold, Torunn Grinvoll, opplyser til VG at mannen døde av skadene sent torsdag kveld.

– På vegne av de pårørende vil jeg si at dette er en dypt tragisk sak. De er veldig fortvilet, sier Grinvoll.

Rådmann Toril Eeg sier til VG det er en helt ekstrem og forferdelig situasjon for de involverte.

Den aktuelle medarbeideren ved boenheten er tatt ut av tjeneste.

– Den ansatte er sterkt preget av det som har skjedd og får oppfølging av arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten, sier Eeg.

Fylkeslegen sier det trolig blir opprettet tilsynssak.

En lignende kritisk feil ble gjort ved Nardo bo- og aktivitetstilbud i Trondheim i fjor høst. Personen fikk da andre- og tredjegradsforbrenninger og måtte gjennom hudtransplantasjoner ved Haukeland sykehus.