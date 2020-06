Vil fengsle helsesekretæren i åtte måneder etter badedødsfallet i Færder

– Vi står overfor en svært tragisk hendelse og det er ingen tvil om at tiltalte er i en fortvilt situasjon. Men Alf Johan Halvorsen døde. Det er derfor viktig at fokuset er der.

Det sa statsadvokat Mari Gjersøe i Vestfold tingrett torsdag.

Hun mener det ikke er noen tvil om at kvinnen som er tiltalt for uaktsomt drap på Alf Johan Halvorsen (51), må stå ansvarlig for skadene han døde av 24. februar i fjor. 51-åringen døde etter et altfor varmt bad ved Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune.

Statsadvokaten mener manglende skriftlige baderutiner eller for dårlig sikring av blandebatteriet i omsorgsboligen, ikke er avgjørende.

– Hun visste at det var en risikosituasjon å bade han og det viktigste å gjøre i hennes jobb ved bading, var å sjekke badevannet. Det er kun en omstendighet som har ført til hans død, og det er temperaturen på badevannet, sa Gjersøe.

– Burde tilkalt hjelp

Gjersøe mener også at helsesekretæren ikke gjorde jobben sin etter uhellet.

– Hun var selv i sjokk og var handlingslammet. Hun burde tilkalt hjelp og spylt ham med kaldt vann, sa hun.

Det var en kollega av tiltalte som hørte Halvorsen skrike og ba kvinnen om å sette i gang med spyling med kaldt vann.

Statsadvokaten mener en dom på åtte måneder er passende straff. Der tre av dem blir gjort betinget fordi kvinnen har omsorg for barn.

Hun sa i retten at det er veldig vanskelig å finne en passende straff fordi det har vært få eller ingen liknende saker tidligere.

PARTER: Statsadvokat Mari Gjersøe og forsvarer Knut H. Strømme i retten. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Uenige

Halvorsen ble sendt til Haukeland sykehus etter ulykken. I retten har det kommet frem at det der ble besluttet å avslutte behandlingen fordi hans sykdomsbilde var komplisert fra før, og at brannskadene kunne gi store komplikasjoner.

Halvorsen ville ha lidd stort etter mange og tøffe operasjoner, og han ville ikke greid å forstå hvorfor han skulle gå gjennom så stor smerte, ifølge avdelingsoverlege ved brannskadeavdelingen Haukeland, Ragnvald Ljones Brekke.

Etikk-komiteen ved sykehuset og legene ble enige om å ikke gjennomføre operasjonene. De pårørende aksepterte avgjørelsen.

Helsesekretærens forsvarer mener det er et vesentlig punkt.

– Man vet ikke hva resultatet hadde vært dersom de hadde fortsatt behandlingen. Og det er derfor uklart om det kan være en sammenheng mellom hennes uaktsomhet og dødsfølgen, sa forsvarer Knut H. Strømme i retten.

Brekke sa i retten at sjansene for å overleve brannskadene ville vært større for en funksjonsfrisk person i samme alder.

Forsvareren la også vekt på manglende rutiner for bading og manglende risikovurdering av kommunen. Han ba om at helsesekretæren frifinnes eller dømmes på mildest mulig måte.

CP-rammede Halvorsen ble påført dyp annengrads forbrenning på minst 40 prosent av kroppsoverflaten. Han døde på sykehuset fire dager senere av skadene, ifølge obduksjonsrapporten.

Vanntemperaturen var trolig på 60–70 grader.

Statens helsetilsyn mener helsesekretæren ikke ga Halvorsen forsvarlig helsehjelp. Men at det fatale uhellet må ses i sammenheng med at kommunen ikke hadde risikoanalyser og sikring mot at det kunne skje et stort uhell der han bodde.

Alf Johan Halvorsen bodde her, på Oserødmyra bofellesskap. Foto: Guro Hatlo / NRK

Tok ansvar for Halvorsens død

– Jeg tenker at det er jeg som har påført han disse skadene og at det er min feil. Hadde jeg gjort noe annerledes, hadde han ikke dødd. Det var en bruker jeg var kjempeglad i, fortalte kvinnen gråtende fra vitneboksen tirsdag.

Helsesekretæren har selv forklart at hun skrudde på vannet uten å sjekke om skåldesperren på varmeregulatoren var låst.

Hun kjente heller ikke etter om vannet holdt for høy temperatur, selv om hun og andre ansatte pleide gjøre det.

– Skrudde du på varmtvannsregulatoren, spurte statsadvokaten.

– Nei, jeg rørte den sjelden. Det er veldig sjeldent at den har stått i en annen posisjon enn den skal. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke sjekket den. Jeg så heller ikke noe damp, forklarte den tiltalte kvinnen.