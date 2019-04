Krever 145 millioner fra brannvesen

– Det er spesielt at vi har fått et erstatningskrav etter en brann.

TØNSBERG: Brannmester Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen holder på å studere kravet om erstatning etter Revac-brannen. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Det sier brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Han vet ikke om noe annet brannvesen i Norden som har fått et slikt erstatningskrav etter en brann.

Ifølge brannvesenet brukte de to og et halvt døgn på å slukke brannen i gjenvinningsbedriften Revac. På grunn av røyken ble naboer i området evakuert og måtte bo på hotell i flere dager.

– Etter brannen har vi hatt en god dialog med Revac, sier Pettersen. Derfor en han ekstra overrasket over de kravene som nå kommer.

Vil ha igjen det de har betalt

Det er Revacs forsikringsselskap, Berkley Nordic, som står bak kravet på 145 millioner kroner. NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Berkley Nordic, uten hell.

Men i brevet til VIB mener de at de kan bevise at brannvesenet gjorde flere feil som førte til unødig store skader. De mener brannen kunne vært slukket tidligere.

Forsikringsselskapet hevder blant annet at brannvesenet jaget vekk Revacs egne ansatte som var i ferd med å slukke haugen som brant. De mener også at brannvesenet koblet fra Revacs eget sprinkleranlegg for å koble på sitt eget utstyr. Det forsinket slukkingen, mener de.

Forsikringsselskapet skriver også at det forebyggende arbeidet fra brannvesenets side hadde mangler.

Hvis Vestfold Interkommunale Brannvesen ikke betaler de 145 millionene, blir det rettssak, hevder de.

RE: Brannen hos Revac startet søndag 27.mai 2018. Her er Brannvesenet i gang med slukking. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Kommuner på punge ut

– Vi har nå en dialog med vårt forsikringsselskap og har en advokat på saken, sier brannsjefen.

Og hvis brannvesenet får regninga, må kommunene som er med i Vestfold interkommunale brannvesen betale.

– Jeg har ikke helt klart å tenke så langt ennå, men vi er eid av fem kommuner så det blir et krav mot kommunene i så fall.