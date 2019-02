Mandag kveld fikk ansatte og spillere i Larvik håndballklubb (LHK) beskjed om at styret har vedtatt å innstille betalinger med umiddelbar virkning, og at de blir fristilt fra kontraktene sine.

Det rammer også Heidi Løke, som har signert kontrakt med Larvik fra neste sesong.

– Jeg er jo fristilt jeg også. Jeg fikk beskjeden som alle andre i går. Det har så vidt sunket inn, men verst er det jo for de jentene som er der nå. Det er selvfølgelig ingen lett situasjon å være i. Men jeg er sikker på at de kommer til å stå sammen som et lag og fullføre sesongen, sier hun til NRK tirsdag.

I Storhamar ut sesongen

36-åringen har kontrakt med Storhamar ut sesongen, og planen var å gå til Larvik etter det. Nå er det imidlertid ikke sikkert at klubben består.

– Hva slags tanker har du gjort deg om neste sesong?

– Nei, det kom jo litt brått på. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det. Jeg håper selvfølgelig at Larvik skal bestå og at man kan drive videre, men jeg har ikke tenkt så veldig mye på min egen situasjon ennå. Jeg har kontrakt med Storhamar ut sesongen, så jeg skal bruke tiden framover til å tenke over hva jeg skal gjøre.

Daglig leder i LHK, Pål Albertsen, sier til NRK at de håper på videre drift, men at de må gjøre en kraftig omlegging for å drive fornuftig og innenfor de tilgjengelige rammene.

Ønsker flere år på landslaget

Løke bor i Sandefjord og pendler i dag til Hamar. Hun forteller at hun har ambisjoner om å fortsatt spille på toppnivå og være noen år til på landslaget.

– Så det er viktig at det sportslige tilbudet også er bra. Jeg har sagt til meg selv at jeg ikke skal pendle mer. Så får vi se på mulighetene og hva andre alternativer kan være, kanskje flytte på meg og pendle litt. Jeg har som sagt ikke tenkt så mye på det, jeg får bruke tiden framover på å tenke godt over hva jeg skal gjøre.

– Jeg vil jo tro at en spiller som deg ikke står på bar bakke med hensyn til tilbud?

– Jeg har fått noen henvendelser allerede. Det er hyggelig, men jeg er først og fremst trist og lei for den situasjonen som Larvik har kommet i. Jeg synes synd på jentene der nå, de er jo kommet i en ekstremt vanskelig situasjon. Det er ikke noe gøy, og det er veldig trist om vi skulle miste Larvik Håndball. Det er jo en historie der.