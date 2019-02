LHK-spiller: – En veldig trist situasjon

Det var mandag kveld at det ble kjent at ansatte og spillere i Larvik håndballklubb (LHK) blir fristilt fra kontraktene sine med umiddelbar virkning, og at betalingene innstilles.

– Jeg tror alle synes det er en veldig trist situasjon. Ryktene om at det gikk dårlig økonomisk igjen, har svirret en liten stund, men det blir alltid et sjokk når du får beskjed om at valget er tatt, sier Tonje Berglie, tillitsvalgt i spillegruppa, til NRK tirsdag morgen.

Kampforberedelser og møter

Daglig leder Pål Albertsen opplyser at oppsigelsestiden er ut mars.

– Vi har vanlig drift hvis vi ikke går konkurs før det, men i utgangspunktet har vi en intensjon om å opprettholde våre forpliktelser overfor de ansatte. Så må vi reforhandle, og se om det er grunnlag for videre drift fra april også. Vi håper på det. Det er bare det at vi må gjøre en kraftig omlegging slik at vi driver fornuftig og innenfor de rammene som faktisk er tilgjengelig.

På sin nettside opplyser klubben at kampene fremover vil gå som normalt. Og tross beskjeden spillerne fikk mandag, sier Berglie at tirsdagen vil gå med til forberedelser til onsdagens kamp mot Fana.

– Jentene skal se på video og forberede seg til den, samtidig som vi skal ha en del møter, regner jeg med.

Hun opplyser videre at spillerne også skal bruke tid på å snakke sammen, og prøve å finne ut av hva som skjer videre. Berglie tror ingen har klart å tenke så mye på dette foreløpig.

– Vi er mange jenter og alle tenker nok litt forskjellige ting. Vi får prøve å samle oss litt om hva som skjer videre etterpå.

Ikke første gang

LHK-spiller June Andenæs (35) har opplevd liknende før.

– Jeg har hatt tre slike runder før. Jeg har vært både i Byåsen, Glassverket og så hadde vi en situasjon her i fjor som var ganske lik, der vi skulle samle inn penger. Vi fikk inn nesten tre millioner, men så sitter vi her igjen, forteller hun.

35-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt med klubben i et år til, men er nå usikker på hvordan fremtiden blir. Også hun prøver imidlertid å holde fokus på neste kamp.

– En må bare prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Vi har kamp i morgen, så jeg prøver å holde fokus på den. Så får vi ta alt det andre litt etter hvert. Men jeg har selvfølgelig begynt å tenke på hva jeg må gjøre videre.

– Hvordan klarer du å fokusere på morgendagens kamp nå?

– Jeg må bare tenke at jeg må prestere og spille gode kamper. Hvis jeg gjør det, har jeg større mulighet for å finne meg en ny arbeidsgiver.

– Arbeider med en plan

Daglig leder Pål Albertsen opplyste til NRK mandag at de ikke kan drifte klubben med de kostnadene de har i dag, og at det ville vært uforsvarlig å ikke ta grep nå.

– Vi er svært lei oss for alle dette rammer. Vi arbeider med en plan for videreføring av klubben. Det krever dessverre disse tiltakene nå, sa han.

Fristillingen gir spillerne mulighet til å nekte å spille videre og finne seg en ny arbeidsgiver. Overgangsfristen gikk imidlertid ut 15. februar.

– Har dere gjort dere noen tanker om at denne beskjeden kanskje kunne kommet før overgangsfristen gikk ut?

– Det er sikkert noen som synes det er veldig kjedelig, men for min del velger jeg å tro at styret har hatt de beste intensjoner om å få til dette – at de har jobbet til siste slutt for at det ikke skulle bli dette utfallet, sier Berglie og fortsetter:

– Hadde de visst dette tidligere, hadde de sikkert sagt det tidligere, men de har nok håpet og trodd at det kanskje hadde gått.

Albertsen sier det er tilfeldigheter bak hvorfor beskjeden kom etter at overgangsvinduet ble lukket.

– Det var ingen strategi eller skjult agenda bak det, sier han.

Larvik var i en årrekke Norges suverent beste håndballag på kvinnesiden. I 2011 gikk klubben hele veien og vant mesterligaen. De siste årene har LHK slitt tungt økonomisk, og forrige sesong ble klubben vippet ned fra tronen av Vipers Kristiansand. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Tror ikke på penger fra kommunen

Albertsen opplyste mandag at det kan være grunnlag for videre drift dersom klubben klarer å komme frem til en løsning med sine kreditorer.

Rune Høiseth synes mandagens nyhet var trist, samtidig både håper og tror han at klubben skal klare å reise seg igjen. (arkivbilde) Foto: Vegard Lilleås / NRK

Larvik kommune har tidligere bidratt med penger, men ordfører Rune Høiseth tror ikke det vil bli aktuelt denne gangen.

– En skal være litt varsom, en skal ikke forskjellsbehandle. Vi har også mange andre fremadstormende, oppegående idrettslag og klubber.

– Vi mener vi kan forsvare det tilskuddet vi tidligere har gitt med at Larvik håndballklubb var i en særstilling, så vi gjorde et forsøk. Men uten å foregripe noe, så tror jeg at jeg kan si at vi ikke er med på noe kronebeløp denne gangen.

Hovedsponsoren tror andre må inn

Skagerak Energi er klubbens hovedsponsor, og kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes synes situasjonen er trist, både for LHK og for håndballen i Norge. Men også han tror andre må inn å redde klubben denne gangen, og trekker frem næringslivet i Larvik.

– Kommer dere til å gjøre noe for å prøve å hjelpe klubben ut av denne situasjonen?

– Det kan jeg ikke svare på nå. Vi har vært en stor støttespiller, kanskje den største, for Larvik håndballklubb gjennom mange år, helt siden oppstart. Så jeg tenker vel at hvis klubben skal reddes nå, så er det nok andre enn oss som må inn å gjøre den jobben.