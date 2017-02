Vestfold kollektivtrafikk opplyser like før klokken 08.30 torsdag at alle busser er innstilt i fylket, bortsett fra i Sande og på hovedveiene i Tønsberg og Horten.

Bussene blir stående til det er forsvarlig å kjøre igjen.

I Agder og deler av Telemark, Vestfold og Buskerud fører underkjølt regn til svært glatte veier nå, advarer Statens vegvesen. Det har allerede vært en rekke uhell. Også i Oslo og Akershus er det stedvis glatt.

– Alt av mannskaper er ute, men det er vanskelige kjøreforhold. E18 er bra, men på sideveiene er det glatt. Hvis du ikke må ut å kjøre, hadde jeg latt bilen stå i dag til det blir bedre, sier trafikkoperatør Inge Bjørnerud ved Vegtrafikksentralen sør.

Tre biler kjørte i autovernet på Ramnesveien i Tønsberg og UP dro til stedet for å dirigere trafikken. Ingen personer ble skadd. På Oregata i Horten har to biler kollidert, og ifølge politiet er det glatt på stedet. Bilene er fjernet og begge førerne er lettere skadd.

Skøytebane

Også i Telemark har skolebussene gitt opp å kjøre på glatta, og politiet ber folk i Nedre Telemark om å la bilen stå dersom den ikke har piggdekk.

Falken meldte om kaos mellom Bø og Lunde med mange bilister som trengte hjelp, og UP sa veien fremstod som en skøytebane. Nå opplyser politiet at veien er strødd med salt og sand og at det er mulig å kjøre på hovedveien mellom Bø - Lunde og Ulefoss igjen.

Politiet i Telemark melder om flere uhell som har skjedd på glatte veier.

Klokken 08.40 kom meldingen om ytterligere en ulykke. En bil har kjørt av veien og inn i fjellveggen på riksvei 36 ved avkjøringen til Berganveien, nord for Melum i Skien. En kvinne er fraktet til sykehus.

Bildet er tatt i Kragerø torsdag morgen. Foto: privat

Agder politidistrikt meldte om et trafikkuhell på riksvei 9 på Støleheia i 8-tiden. Flere biler var involvert, og det ble meldt om glatte veier.

I Hordaland har det også vært uhell på glatte veier. En buss skled av veien i Voss, og ble stående på skrå ned i grøfta. Sjåføren og en skoleelev er hentet ut av bussen. Uhellet skjedde ved Nesthus på Vikjaveien mellom Gjernes og Bulken.

Sjåføren og passasjeren holdt seg inne i bussen til redningsmannskapene kom. Foto: Arne Hofseth

Glatte veier skaper problemer også i Trøndelag. I Melhus har en bil kjørt av veien og snurret rundt i Øyåsbakkan. Og et vogntog kjørte av veien på E6 mellom Fagerhaug og Ulsberg.

Bilen havnet på taket etter å ha kjørt av veien i Melhus. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Også til Vegtrafikksentralen region øst begynner det å komme inn meldinger om glatte veier.

– Vi har fått flest telefoner fra Dovre, Ottadalen og Valdres, og noen fra Østfold, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl til NRK like før klokken 09.00 torsdag.

I tillegg kolliderte flere biler i Festningstunnelen i retning mot Asker. Høyre felt var stengt, men det er åpnet for normal trafikk igjen nå.

Like før klokken 10 rykket nødetatene ut til et trafikkuhell i Slituveien i Trøgstad. En bil har dratt av veien, og det var føreren selv som varslet om uhellet.

Underkjølt regn gjør det glatt flere steder torsdag. Foto: Vegard Lilleås / NRK

