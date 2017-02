Skolebusser gir opp å kjøre på glatta

Årsaken er de svært spesielle kjøreforholdene med regn og speilglatte veier.

Bussjåfør Jan Anderson som kjører skolebuss mellom Bjørkedalen og Porsgrunn sier skoleelevene i bygda i dag må skaffe annen transport og eventuelt ringe etter taxi hvis det i det hele tatt er mulig å få tak i nå.

– Da jeg kjørte ned første turen måtte jeg bare krype, det var bare isen. Jeg har opplevd dette en gang før, men det er første gangen skolebussen er innstilt.

Han sier det ikke hjelper med kjettinger heller.

– Vi må bare vente til det blir bedre. For de sier det ikke går an å strø, for det blir bare is oppå det også.

Samtlige skolebusser mellom Drangedal og Kragerø er også innstilt, bekrefter Bernt Dahle i Drangedal Bilruter.

Alt mannskap ute og strør

Thomas Nøklegård i Porsgrunn kommune sier de skal ut med alt tilgjengelig materiell for å strø.

– Det er bare å få ut alt tilgjengelig som vi kan og få strødd ut, men folk bør la bilen stå dersom de kan det.

Lene Lindheim er ute og sprer noen tonn sand på veiene på Myren utenfor Skien sentrum. Hun har en egen app med en liste over hvor det er behov for strøing.

– Det er meldt regnvær noen timer framover. Det er speilblankt og alt fryser på. Men vi begynner ikke før nedbøren kommer. Legger vi grusen først, fryser vannet oppå grusen, så da må vi ut to ganger.

– Er det risiko for at det du strør nå faktisk fryser på?

– Ja, det kan være en risiko. Så vi må passe på der vi er tidlig ute, at vi kanskje må begynne på igjen når vi er halvveis når det er virkelig ille.

Flere ulykker



Det har vært flere ulykker på de glatte veiene denne i morgentimene denne torsdagen, men det er ikke meldt om noen personskader.

Også Tvedalsvegen mellom Helgeroa og Langangen er sperra etter at et vogntog har sklidd av vegen

