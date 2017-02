Meteorolog: – Svært glatt på veiene

– Forholdene ligger til rette for at det blir svært glatt på vegene, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Varmere luft i høyden og kulde på bakken skaper svært utfordrende kjøreforhold når regnet treffer bakken.

– Mitt råd er å parkere bilen. Med mindre det er nødvendig ville jeg personlig ikke ha sklidd rundt på disse veiene nå, spesielt ikke sideveiene, sier Escobar Løvdahl.

Regnet har allerede skapt trafikk-kaos i store deler av landet, og Meteorologisk institutt har ute et OBS-varsel for ti fylker.

I Vestfold er busser innstilt og vegtrafikksentralen ber deg la bilen stå.

Hovedstaden neste

Yr-lignende regn er nå over Oslo og kan skape store utfordringer for trafikken i hovedstaden, men det verste regnet ser til å gå forbi sentrum. Sør og øst for hovedstaden er vegene allerede speilglatte.

– Alle har en plikt til å kjøre etter forholdene, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Steinar Hausvik, til NRK.

Han ber folk tenke fornuftig, bruke piggdekk, eller også la bilen stå dersom det er håpløst å kjøre. Foreløpig har kaoset ikke meldt seg, men Hausvik sier at politiet alltid er forberedt.

– Vi er hendelsesstyrt og håndterer de situasjonene som oppstår, sier han.

Grus på fortau og sideveier kan hjelpe litt, men hindrer ikke at det blir glatt, forklarer meteorologen.

– De første timene er verst

– Når disse regndråpen treffer bakken fryser de momentant til is og det legger seg over alt, så det gjelder å ta det veldig med ro, dersom man absolutt må ut og kjøre, sier Escobar Løvdahl.

Han forklarer at de neste par timene blir verst, men at det også vil være utfordringer når folk kjører hjem fra jobb i ettermiddag.

– På Gardermoen har de muligheter for dette været frem til i kveld, men hovednedbøren varer i to til tre timer. Senere blir det lett yr, så de neste par tre timene er verst, sier Escobar Løvdahl.

– På Rygge er det frysende regn frem til klokken 11. Det blir fortere ferdig i sør enn i nord, så på Gardermoen varer det til klokken fem.