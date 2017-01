Funn i Horten – kan være cyanid fra krigen

Hortensmannen fant torsdag det som kan være en ampulle med cyanid fra andre verdenskrig.

Han tror høyvann har skylt den i land, og at det er snakk om Hydrogencyanid, også kalt blåsyre.

– Så langt jeg vet er det en ampulle med kjemikalier for å påvise stridsgass, som stammer fra krigen, sier Espen De Lange til NRK.

Også politiet tror det er snakk om cyanid.

– Sammenliknet med bilder av andre funn, kan det se ut som at det er en cyanidampulle, sier politiførstebetjent Torleif Rustad.

Farlig gift

Ifølge Store norske leksikon er blåsyre en svært sterk og meget hurtigvirkende gift som i en litt større mengde kan fremkalle død i løpet av få sekunder.

De Lange fant den lille beholderen i nærheten av Møringa i Horten.

– Den lå helt nede ved vannet mellom noen steiner, rundt tre-fire meter fra en populær tursti. Omtrent 50 meter unna ligger det en populær badestrand, forteller han.

Kapselen er levert til politiet. De Lange har også delt et bilde av funnet på Facebook.

Konsekvenser

PLUKKER SØPPEL: Espen De Lange plukker mye søppel i det aktuelle området i Horten. Torsdag denne uka fant han denne ampullen. Foto: Espen De Lange/privat

Han har i en lengre tid gjort det til et prosjekt å plukke søppel i området, men har ikke funnet noe liknende tidligere.

– Den er ikke så stor, likevel er det en sjanse for at folk kan finne slikt langs kysten. Da er det greit at alle i det minste er oppmerksomme på hvordan det ser ut.

De Lange mener at slike funn i verste fall kan få veldig alvorlige konsekvenser.

– Hvis barn eller dyr tråkker på det, tar det med seg hjem og leker med det helt til det sprekker, så vil dette være dødelig i små doser, sier han.

Kontaktet Forsvaret

Tidligere denne måneden ble liknende funn gjort i Mandal.

– Det er ikke ofte slikt skyldes inn på land, men det har skjedd noen ganger. Ut ifra hva jeg har klart å lese meg frem til, ble det dumpet store mengder slike i Oslofjorden under 2. verdenskrig, og det er det som innimellom flyter i land på strendene, sier Rustad i politiet i Horten.

De har kontaktet Forsvaret og venter på tilbakemelding fra dem om hva som skal gjøres videre.

Rustad anbefaler at andre som eventuelt finner slikt, lar det ligge og varsler politiet.

– Kan det være farlig å finne slikt hvis for eksempel beholderen sprekker?

– Ja, det er giftstoff inni, så slike ampuller bør absolutt holdes hele.