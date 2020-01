Fra 31. desember til klokken 11.00 1. januar fikk Facebook-gruppen Nitrogruppa inn 75 meldinger om savnede hunder fra flere steder i landet.

Ifølge Frank Lauvstad, medlem av gruppen, ble de aller fleste av disse hundene skremt av gårde av fyrverkeri.

«Mira» stakk til skogs

En av dem som fortviler er Jens Birger Hafredal fra Stathelle i Bamble. Han og familien var på besøk hos venner i Vinje, da collien «Mira» (6) plutselig forsvant til skogs på nyttårsaften.

Mira er en av mange hunder som rømte da feiringen pågikk nyttårsaften. Foto: Privat

Da rakettene begynte å smelle i hyttefeltet mellom Høydalsmo og Øyfjell, ble hunden redd.

– Plutselig smatt hun ut av døra, sukker matfar.

Familien skulle egentlig hjem første nyttårsdag, men har blitt værende i området for å lete etter hunden. Det vil de fortsette med.

– Mira er veldig snill, og vil nok oppsøke folk. Vi krysser fingrene for at hun har gjemt seg i en låve eller noe slikt, og at noen snart finner henne, sier han til NRK.

Stor pågang

Tilfellet er ikke unikt.

Noen hunder har stukket av etter å ha blitt skremt under en luftetur i hagen. Andre har klart å snike seg ut en åpen utgangsdør.

– I forhold til vanlige dager har pågangen vært ekstrem, sier Lauvstad. Han er selv ID-hund-fører og leder for ID-hundene i Nitrogruppa.

Gruppen består av frivillige som bidrar i søk etter og spredning av informasjon om savnede hunder i håp om å finne dem raskt igjen.

48 funnet

Like før klokken 13.00 2. januar var 48 av de 75 hundene som ble meldt savnet nyttårsaften, funnet og kommet seg hjem igjen.

– Jeg regner med at det står bra til med de fleste av dem. Vi har vært ute på fire søk hvor vi fant to hunder som heldigvis var i god behold. Den ene måtte til veterinæren etter en litt skummel natt ute, så den var litt redd og litt kald. Den andre gikk det bra med, forteller Lauvstad.

Tidlig torsdag ettermiddag er imidlertid flere av hundene fortsatt savnet.

Fant blodspor

Kjetil Johansen fra Larvik har vært ute og lett etter en av dem.

ID-HUND: Sika er sertifisert ID-hund via Nitrogruppas samarbeid med ID-hund.se. Foto: Privat

Sammen med Sika, sin sertifiserte ID-hund, bruker Johansen mye av fritiden på å lete etter hunder som er på rømmen i Vestfold og Telemark.

Johansen forteller at hunden han lette etter i Sandefjord, sist ble observert klorende på et gjerde cirka halvannen kilometer fra der hun bor.

På kvelden 31. desember rømte den halvannet år gamle blandingshunden hjemmefra.

Nitrogruppa ble kontaktet og Johansen dro ut for å søke dagen etter. Hunden er trolig skadet da det ble funnet blod både på og ved gjerdet der den sist ble sett.

Nettopp funnet

Søket onsdag var resultatløst, men torsdag ettermiddag melder Johansen at hunden er funnet.

Hunden er fraktet til veterinær for sjekk. Fredag skal Johansen etter planen til Tønsberg for å lete etter en annen hund, som også stakk hjemmefra på nyttårsaften.