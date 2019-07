Rekordmange kjæledyr på avveie i sommer

Det varme været har bidratt til rekordtrafikk for Dyrebar.no, Norges ledende gratistjeneste for registrering av kjæledyr som er savnet eller funnet.

– Mange har åpne dører om sommeren eller setter bort bikkja til andre i ferien. Hunder kan ofte stikke av ved uvante situasjoner og fra ukjente mennesker, sier serviceteknikeren Kjetil Johansen fra Hem i Larvik.

Her trenes hunden på å identifisere en konkret lukt. Du trenger javascript for å se video. Her trenes hunden på å identifisere en konkret lukt.

Nytt konsept

Sammen med Sika, sin sertifiserte ID-hund via Nitrogruppa, bruker han mye av fritiden til å lete etter hunder som er på rømmen i Vestfold og Telemark.

– Høysesongen begynner nå. Vi var nylig ute på oppdrag da en bikkje stakk av fra noen ukjente folk som passet på den.

Konseptet om ID-hund er nytt i Norge, ifølge Johansen.

– En ID-hund betyr at vi bruker en spesifikk lukt fra et menneske eller en hund, presenterer den for bikkja som finner den vi leter etter, sier Johansen.

Sammenliknet med en sporhund, klarer en ID-hund å identifisere én spesifikk lukt fra mange, altså ett spesifikt menneske eller dyr. En sporhund går mer generelt etter dyr og mennesker i terrenget.

Han mener alle bør oppbevare litt hundepels i et rent syltetøyglass med et lokk på.

– Skulle uhellet være ute, kan lukten bli brukt til å spore opp bikkja.

Dette kan også gjelde andre dyr. Pelsen i glasset må byttes ut hver sjette måned.

50 SØK I ÅR: Bare i 2018 var Nitrogruppa involvert i over 2600 saker, men veldig mange blir løst før ID-hund kommer. Hittil i år har de vært involvert i 50 hundesøk i Norge. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

1600 dyr savnet

Trafikken inn til Dyrebar.no er mer enn femdoblet i år sammenliknet med den relativt kalde og våte sommeren i 2017, ifølge portalansvarlig Anders Brochmann.

Til tross for over tusen oppklarte saker i løpet av sommeren, er fortsatt 1100 kjæledyr savnet. 500 dyr er registrert «funnet» hvor eier er ukjent.

Det er snakk om langt flere dyr på avveie enn det statistikken viser i portalen, ettersom eierne kan melde ifra til mange instanser.

– Det som er en utfordring for mange eiere er å vite hvor de skal annonsere når dyret forsvinner. Portalen aktiverer et helt nettverk bestående av aktive følgere, organisasjoner og Facebook-grupper, forklarer Brochmann.

LYKKELIG FUNN: Kjetil Johansen finner søster Trine Johansen og valpen Ava i skogen på Hem. – Statistikken tilsier at 85 til 90 prosent er lykkelige funn, sier Johansen. Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Men han tror ikke at alle ressurser passer til enhver anledning.

– Jeg vil tro at sosiale medier er effektivt i storbyer, mens ID-hunder kan passe hvis hunden har forsvunnet på hyttetur.

Ber om å ID-merke dyrene

PROBLEMATISK: Dyrebeskyttelsen Norge håndterte 8000 dyr på avveie i 2018. – Dette er bare toppen av isfjellet og er et stort problem, sier daglig leder Åshild Roaldset. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen

Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, sier det er som oftest katter som forsvinner, mens hunder og kaniner kommer på andreplass.

Hun ber folk om ID-merke.

– I dag har vi veldig mange dyr på avveie og det er fritt fram å dumpe dyr som ikke er ID-merket. Vi mener at det er helt nødvendig å få på plass obligatorisk ID-merking av familiedyr sånn at vi kan få gjenforent dyr med eier med en gang, sier Roaldset.