På landsbasis regner man med at drøyt 20 hunder mister livet av hoggormbitt hvert år, ifølge Tryg forsikring. Forsikringsselskapet får inn nærmere 100 skademeldinger i løpet av et år fra hundeeiere som melder at hunden deres er bitt av hoggorm.

– Hoggormbitt kan være dødelig for hunder og katter, så det gjelder å komme seg til dyrlege så fort som mulig. 30 prosent av bittene er det vi kaller tørre, altså at det ikke skjer en giftinnsprøyting, men uansett bør man komme seg til dyrlegen, sier veterinær Eric Henrichsen ved Horten dyreklinikk.

Til nå har de hatt inn en hund med hoggormbitt, men det tallet kommer til å stige i tiden fremover.

– Vi er inne i hoggormsesongen, og vi har en god del hunder og katter innom i løpet av den tiden.

Symptomer ved hoggormbitt hos hund Ekspandér faktaboks Hevelse rundt bittet

Slapphet

Diaré

Oppkast

Halting

ROLIG: Veterinær Eric Henrichsen på Horten dyreklinikk ber deg holde hunden rolig om du mistenker bitt. Foto: Dina Sofie Tornes Espeseth / NRK

Hold hunden rolig

Veterinæren sier han ville gått nøye over hunden dersom den plutselig hyler til når dere er ute på tur.

– Det kan være et tegn på at noe har skjedd. Hvis den er halt, eller slikker seg spesielt på et område, kan det også være tegn på bitt, sier Henrichsen.

Er hunden bitt, skal den holdes i ro og fraktes til dyrlege så fort som mulig.

– Har du en liten hund, bør du løfte den og bære den med deg. Er hunden stor, gjelder det å gå rolig rett til bilen, og videre til dyrlegen, legger Henrichsen til.

– Ikke begynn å suge ut giften, eller forbinde i et forsøk på å stoppe giften fra å spre seg. Det hjelper ikke, avslutter han.

