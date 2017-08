– Alt dette startet da jeg ble 18 år. Da fikk jeg kredittkort, og tok delbetaling og alt som var for å skaffe meg ting.

Det sier en 21 år gammel kvinne som ønsker å være anonym. Hun forteller at det var lett å skaffe seg kredittkort da hun fylte 18. Og hun opplevde at det kan være vanskelig å stå imot presset om å ha det samme som vennene.

– Klær, sminke, det å gå ut på byen uten egentlig å ha råd til det. Det ble veldig tungt etter hvert som kravbrevene kom. Jeg holdt det for meg selv i nesten to år, og snakket ikke med noen om det.

Postordre, mobil og legen

21-åringen er ikke alene om å havne i økonomiske problemer på grunn av kredittkortgjeld, opplyser seksjonssjef Hilde Slyngstadli hos Namsmannen i Sandefjord.

– Vi ser at det er mange unge i aldersgruppa 18–25 år som sliter med å betale regningene sine. Mye av det er forbruksgjeld som postordrehandel, mobilregninger, og faktisk ganske mange legeregninger.

KONTAKT: Hilde Slyngstadli hos Namsmannen i Sandefjord anbefaler at man tar kontakt dersom de økonomiske problemene tårner seg opp. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– For enkelt

Hilde Slyngstadli mener årsaken til at mange unge får økonomiske problemer er at det er så enkelt å få et kredittkort.

Det er et poeng som bekymrer flere, og nå kommer det tiltak som skal begrense tilgangen, sier regionbanksjef Martin Mello i Sparebank1 Buskerud Vestfold.

– Samlet sett er ikke forbrukslångjelden i Norge stor, men det er utviklingen som bekymrer oss. Nå kommer det nye myndighetsregler som strammer inn på blant annet markedsføringen. Det kommer også nytt gjeldsregister som skal hjelpe bankene og andre aktører å kontrollere hvem som får kredittkort.

Gjemte kravbrevene

For 21-åringen NRK har snakket med hjalp det ikke å få brev fra namsmannen. Hun våget ikke å åpne brevene fordi hun var redd for å se beløpene, og se hvem hun skyldte penger.

– Jeg gjemte alle brevene i en eske på rommet mitt. Der har jeg brev som er 2–3 år gamle.

Slyngstadli mener vi har et tabubelagt syn på det å ha økonomiske problemer. Vi snakker gjerne om både samlivsbrudd, sykdommer og er åpne om nesten alt. Men at man har økonomiske problemer snakkes det ikke om.

– Ta kontakt

I dag har den 21 år gamle kvinnen tatt tak i problemene og fått hjelp til å komme seg ut av den vanskelige situasjonen. Slyngstadli sier at det første man må gjøre når problemene tårner seg opp, er å ta kontakt med noen som kan hjelpe.

– Det verste man kan gjøre er å legge vekk brevene. Det sitter mennesker hos namsmannen som kan hjelpe og veilede i slike situasjoner.