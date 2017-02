Unge skylder 235 millioner i inkasso: – Et stort problem

– «Det er ikke så nøye egentlig, det er bare penger». Slik opplever jeg noe av holdningen, sier Benjamin Røvik (21).

I Bodø kunne 21-åringen vært en del av statistikken som viser at inkassogjelda blant unge øker dramatisk.

Fra 2015 til 2016 økte gjelda for de i aldersgruppen 18 til 25 år med over 50 prosent. Nå skylder de unge totalt 235 millioner kroner, viser tall fra Kredinor.

Røvik har selv opplevd hvordan det er å ikke ha råd til å betale regninger.

– Jeg hadde noen regninger som jeg rett og slett ikke hadde råd til å betale. Da gikk det til inkasso, og jeg måtte be familien om hjelp. De stilte opp, og nå skylder jeg dem penger. Det er litt kjipt selvfølgelig, men heldigvis er det ikke renter på det.

Forbruksgjeld som kommer ut av kontroll

Ingjerd Thurmer er markedssjef i Kredinor. Foto: Kredinor

Ifølge markedssjef Ingjerd Thurmer i Kredinor – et norsk, landsdekkende inkassoselskap – har hver person med inkassogjeld i snitt 2,6 inkassosaker på seg.

– Tallene blant de unge har dessverre økt i negativ retning helt siden 2014. Av erfaring vet vi at jo mer en person skylder, jo vanskeligere er det å betale tilbake.

Tamar Thorud er prosjektleder for Barnas Jurist, en organisasjon som gir gratis rettshjelp til unge under 25. Han forteller om stor pågang fra unge som trenger hjelp for å komme seg ut av gjeldsproblemer.

– For mange står de materielle fristelsene i kø, og det er et sterkt kjøpspress. Veien er kort fra handel på nett til kredittkortgjeld som eskalerer, sier han.

Vår erfaring er at dette er et stort problem blant unge.

En gjenganger i sakene de bistår i, er at det er nettopp forbruksgjeld som har kommet ut av kontroll.

Manglende forståelse for økonomi

Konsekvensene kan bli trekk i inntekt, at man mangler penger til mat og medisiner. Kanskje varsel om at strømmen blir avstengt.

– Det er en utfordring at mange har lite forståelse for forholdet mellom inntekt og forbruk, effekter av rentesrente og så videre.

For dem det går riktig ille for kan det ende med at de mister boligen sin, påpeker Thorud.

– Utfordringen er dårlig forståelse for grunnleggende økonomi. Vi ser et klart behov for å legge til rette for at folk får bedre økonomiforståelse og gode betalingsvaner i ung alder.

Ikke et tema som engasjerer

Tilbake i Bodø sier 21-åringen Benjamin Røvik at økonomi i bunn og grunn ikke er et tema han og mange av hans venner er veldig opptatt av.

– Mange jeg kjenner stikker gjerne ut på byen, drikker for tusen kroner og så tar man mandagen slik den kommer, sier han.