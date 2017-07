Tar opp forbrukslån for å dekke studiegjeld

Undersøkelsen viser samtidig at forbrukslån er særlig populært blant unge menn. Hele 10 prosent av menn mellom 18 og 29 år forsørges på kredit, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Trist

Elin Reitan er forbrukerøkonom i Nordea. Foto: Nordea

– Det er trist om de unge må sette seg i kredittkortgjeld for å komme seg gjennom studiene, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea.

Reitan mener at grunnen til at unge tyr til kredittgjeld er at studiestøtten ikke strekker til.

Strekker ikke til

– Studiestøtten har på langt nær holdt tritt med økningen i levekostnadene, og de færreste makter å leve alene på denne. Da er det lett å ty til dyre kreditter for å få det til å gå rundt, sier hun til ANB.

Nordeas undersøkelse ble utført med webintervju av 1005 personer mellom 18 og 29 år.