– Lettere for menn å lykkes med slankingen

Etter et spørsmål fra datteren bestemte Kenneth Hartmann Dahl (53) seg for at han måtte gjøre noe. Som tenkt så gjort. Nå, ett år senere, har han gått ned 21 kilo.

FØR: Kenneth Hartmann Dahl har slettet en del bilder fra før vektnedgangen, men har tatt vare på noen. Her fra Tønsberg Båtrace i 2018. Foto: Tønsberg Båtrace

ETTER: Kenneth Hartmann Dahl la om livsstilen og gikk ned over 20 kilo. Foto: Odd Fjeldstad

– Datteren min spurte om jeg kunne kjøre og hente henne et sted. Jeg hadde tid, men syntes det var litt tungt. Da slo det meg at jeg hadde blitt litt lat.

Han var heller ikke så fornøyd da han så bilder av seg selv. 53-åringen la om livsstilen. Nå trener han flere ganger i uken og har endret matvanene sine.

I tillegg kan det være at han har hatt en fordel bare fordi han er mann.

Ifølge Jøran Hjelmesæth kan det nemlig være vanskeligere for kvinner å gå ned i vekt og holde seg der, enn det er for menn. Han leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og er professor ved UiO, og snakker ut fra egne erfaringer og studier.

Hjelmesæth understreker at det er veldig individuelt om man lykkes med slankingen, men peker likevel på noen forskjeller det kan være kjekt å være klar over.

1: Fysiologiske forskjeller

– Kvinner har mer fett og mindre muskulatur enn menn, og da også litt lavere forbrenning. Det vil gjøre at samme behandling vil gi litt forskjellige resultater, sier Hjelmesæth.

2: Instruksjon

– Menn er kanskje også enklere skrudd sammen og kan enklere gjennomføre livsstilsendringer. Dette er veldig individuelt, men noen menn har det så enkelt at bare de får beskjed og instruksjon, så gjennomfører de.

3: Følelsesmessig spising

Hjelmesæth sier de også erfarer at kvinner lettere blir distrahert av hendelser i livet, og da lettere går opp i vekt igjen.

– Vi ser er at kvinner har en større grad av følelsesmessig spising. De spiser for å trøste seg når livet blir litt vanskelig. Følelsesmessig spising gjør det vanskeligere å opprettholde vekten etter vektreduksjon, sier han og henviser til senterets egen forskning.

Det finnes også menn som har det problemet, legger Hjelmesæth til.

4: Effekt av trening

Det er også en fjerde forskjell i menns favør.

– Noen studier tyder på at menn har en sterkere vektreduserende effekt og kanskje også større vektstabiliserende effekt av trening enn kvinner har, uten at vi helt vet hvorfor, sier Hjelmesæth.

– Synes du ikke dette er veldig urettferdig for kvinner?

– Jo, det er skikkelig urettferdig, men det viser at det tross alt er en forskjell på menn og kvinner.

– Er det en fare for at kvinner bruker dette som en unnskylding?

– Jeg tror ikke det. Det er kanskje greit å vite. Det er kanskje enklere hvis man forstår at man starter med et handikap i forhold til for eksempel sin mannlig partner. Så vet man at ja, det er vanskeligere for kvinner, men det er ikke umulig.

– Hvis man gjennomfører tiltakene, kan man gå mye ned i vekt og holde vekten selv om man er kvinne. Men det er en litt tøffere jobb.

5: Samvittighet

De fysiologiske forskjellene er det vanskelig å gjøre noe med, men Hjelmesæth mener det er ett punkt der kvinner kan ha noe å lære av menn.

– Kvinner har kanskje vanskeligere for å prioritere seg selv. Menn har ikke noe problem med å sette av en time eller to for å trene hver dag hvis de føler at det er bra. Mens en kvinne kanskje vil si at det har jeg ikke tid til.

Her kjenner Dahl seg igjen. Når han trener, er det det viktigste.

– Da setter jeg annet til side.

– Jeg kjenner meg godt igjen i det at menn bare tenker at nå skal vi trene to, tre, fire ganger i uken, ferdig snakket. Det har vi satt av tid til uten å tenke på andre, sier han og ler.

