– Det er ti timer med arbeid forgjeves

– Det er trist, det er lett å miste skigleden når du kommer til et løypenett som ser sånn ut, sier Ole Wiik i Vindfjellsamarbeidet.

Torsdag brukte de frivillige ti timer på å gjøre skiløypene som dekker Vestfold, Telemark og litt av Buskerud, klare.

Kort tid etter løypa var ferdig preparert ble det oppdaget at trolig et hundespann hadde kjørt omkring 30 kilometer av nettet.

SKI: Ole Wiik er styreleder Vindfjellsamarbeidet som forvalter skiløyper. Foto: Privat

– Løypa så ut som en nypløyd kjøkkenhage. Vi tror det var minst tre hunder i spannet, sier Wiik.

– Groveste tilfellet noen gang

Han vet ikke hvem som står bak dette, men ønsker å finne ut hvem det er. Løypeområdet ligger i Larvik, Siljan og en liten flik av Kongsberg kommune i nord.

På Facebook-siden til Vindfjellsamarbeidet er det noen som ikke tror det er et hundespann som har kjørt i løypa, men heller noen med løse hunder.

Ole Wiik sier det skjer fra tid til annen at noen gjør skader på løypene.

– Det har ikke vært så grovt som dette. Dette grenser til hærverk, sier Wiik.

Tråkkemaskinen er utstyrt med GPS, slik at man kan spore den på skisporet.no. Wiik mistenker at noen har misbrukt denne funksjonen.

STANDARDEN: Slik skal nypreparerte løyper se ut, ifølge Ole Wiik. Foto: Hans Laurits Sogn

Ikke mot hund

– De som har gjort dette må ha fulgt med på GPS for å se hvor vi befinner oss. Da de så vi var ferdig, må de ha tatt seg en tur, sier Wiik.

På parkeringsplassene er det satt opp skilt der folk bes ta hensyn i sporet når løypene er nypreparert.

– Jeg er ikke imot at man har med seg en hund i sporet, men det handler om sunn fornuft. Sporet må få satt seg, sier han.

– Egoistisk

Ski-entusiast Bjørn Jeksrud som bor i Larvik synes ikke noe om konfliktene rundt skisporet.

– Jeg synes det er egoistisk gjort, og hadde selv tenkt meg en tur ut i løypene, sier Jeksrud.

Han er i utgangspunktet positiv til at alle kan bruke løypene, så lenge man finner en ordning som passer alle.

IVRIG: Bjørn Jeksrud er flittig bruker av skiløypene. Foto: Privat

– Vi må ta hensyn i den flotte naturen vi har, og kan ikke ha tilstander der vi kaster staver etter hverandre, sier Jeksrud.

Loven viser til folkeskikk

Konflikter i norske skiløyper oppstår hver vinter. Nylig råkjørte en bil i en lysløype i Telemark. I Møre og Romsdal reagerte mange på at skiløypene i fjor ble tråkket i stykker av turgåere, og i Stryn ble det laget et eget felt for gående.

Allemannsretten er tydelig på at i utmark kan hvem som helst gå til fots hele året, men det stilles også noen krav. I friluftsloven paragraf 11 står det:

«Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre...»