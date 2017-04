– Bytter ut sjåfører som følger trafikkreglene

I løpet av påsken har politiet i Vestfold meldt om voldsepisoder og overfylte russebusser der det også har vært mindreårige passasjerer.

I helgen ble det oppdaget 30 passasjerer om bord på en russebuss som kun var registrert for 17.

Leder for ungdomsgruppa hos politiet i Sandefjord, Espen Molland, tror sjåførene utsettes for et sterkt press.

– Sjåførene er ansvarlige for sikkerheten og vet hvor mange som har lov til å være på bussen. Likevel tror jeg russen presser på ganske mye, både ved å lure sjåførene og ved at de har gitt dem en viss sum for at de skal kjøre. De gjemmer andre russ eller mindreårige på bussene, så sjåførene ikke skal finne dem.

– Noen av sjåførene jeg har snakket med har ikke kjørt mer enn én eller to netter fordi de er klare på at de følger trafikkreglene, og da blir de byttet ut. Noen busser har byttet sjåfør flere ganger i løpet av påsken fordi de følger trafikkreglene, fortsetter Molland.

BEKYMRET: Espen Molland, leder for ungdomsgruppa ved politiet i Sandefjord, sier enkelte russebusser allerede har byttet sjåfør flere ganger. Foto: Hina Aslam / NRK

Kontakter foreldre

Molland forteller at politiet blant annet kontakter foreldrene til mindreårige som er med russebusser som stoppes.

– De har fått en del advarsler gjennom påsken, og dem som ikke har fått med seg at det ikke er lov til å flere enn tillatt på bussen, må vi gi en reaksjon.

Emma Davidsen, russepresident i Vestfold, forteller at russestyrene har jevnlig kontakt med russebussene.

– Bussjåførene ønsker kun det beste for russen og at det ikke skal skje noe. Når man har for mange på bussen er det fort gjort at det kan skje noe galt hvis man krasjer. Det er dumt at russen ikke tenker på det, men vi prøver å opplyse om det og vi har hatt møter med sjåførene. Det er trist om de skal miste jobben sin fordi de følger reglene. Vi oppfordrer alle bussene til å tenke trafikksikkerhet.

Hun tror samarbeidet med sjåførene stort sett er godt.

– Jeg tror ikke de mener å presse sjåføren. Russen er, som tidligere, glad i å ta med folk og guttebusser har ofte tatt med mindreårige, men jeg vil ikke si at russen fysisk presser sjåføren.

Hun har ikke sett selv at mindreårige blir gjemt om bord i busser.

– Mange busser er nøye med dette. Det er sikkert noen som gjør det, men det vet jeg ikke så mye om. Det er trist, men hvis de blir tatt, lærer de kanskje litt.