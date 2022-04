Zelenskyj: 10 namngitte krigsforbrytarar identifiserte

Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i kveldstalen sin frå Kyiv seint torsdag.

Ifølgje presidenten tilhøyrer dei 10 mistenkte den 64. motoriserte riflebrigaden til den russiske hæren. Han sa at etternamna var kjende og at detaljane i kvar enkelt brotsverk er registrert.

Bileta frå Butsja som viste drepne sivile som låg i gatene i Butsja, vekte stor oppsikt og forferding.

I tillegg til ukrainske styresmakter, har USAs president Joe Biden, EU-president Charles Michel og Frankrikes president Emmanuel Macron kalla det som skjedde folkemord og kravd gransking.

Avslørt av satellittbilete

Dei drepne sivile vart oppdaga då ukrainske styrker rykka inn i byen 1. april, etter at dei russiske styrkane hadde trekt seg ut dagen før.

Satellittbildet viser drepne sivile i Yablonska-gata i Butsja medan russarane hadde kontroll i byen. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / REUTERS

Satellittbilete frå Maxar Technologies viste at lika hadde lege i gatene i minst to veker før russarane trekte seg ut. Men Russland hevda at lika i gatene var ukrainske skodespelarar og satellittbileta var forfalska.

Nokre dagar seinare vart ein massegrav funne ved kyrkja i byen. Over 200 vart funne døde. Overlevande fortalde om avrettingar på fortauet.

No har etterforskarar frå den internasjonale straffedomstolen saman med ukrainsk og internasjonalt politi undersøkt lika og staden der dei vart drepne. Dei overlevande har fortalt om sivile som vart bakbunde og skotne på nært hald.

Franske kriminalteknikarar deltek i etterforskinga av krigsbrotsverk i Butsja. Her ber dei ut ein av dei sivile offera som vart funne i ein massegrav ved kyrkja i Butsja 14. april. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

«Russiske bøller»

No varslar Zelenskyj at «dei russiske bøllene» skal bli straffeforfølgde.

Zelenskyj sa at etterforskinga av krigsbrotsverka vil halde fram, og at alle russiske kriminelle vil bli rettsforfølgde, uavhengig av kvar dei oppheld seg eller gøymer seg.

– Vi skal finne dei og stille dei til ansvar for å ha torturert og drepe ukrainarar, for å ha plaga folka våre, øydelagt hus og sivil infrastruktur, sa han.

Zelenskyj brukte òg talen på å rose USA og president Joe Biden for den nye store våpenpakka på 33 milliardar dollar som landet får.