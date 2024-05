IDF: Israel oppfordrar sivile til å forlate Rafah

I morgontimane måndag bad Israel sivile i den austelege delen av Rafah om å forlate byen.

Det israelske forsvaret IDF ber 100.000 innbyggarar i austlege bydelar reise til såkalla «utvida humanitære område» i Khan Younis, den største byen i sør, eller ut mot ei lita kyststripe som IDF omtalar som eit trygt område.

Internasjonale og palestinske hjelpeorganisasjoner skal ha vorte informerte om detaljane.

Fleire palestinske familiar har no byrja å reise frå området, seier vitne frå Rafah til Reuters.

Palestinere søker etter offer i ruinane til eit hus som blei øydelagt i eit israelsk angrep i sentrum av Rafah på den sørlege Gazastripa 5. mai 2024. Foto: NTB / AFP

Israelske styresmakter har lenge sagt at dei planlegg ein invasjon av Rafah, der over ein million palestinarar lever under det som vert skildra som forferdelege forhold.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant hinta søndag om at ein slik militæroperasjon i Rafah ville byrje innan kort tid.

FN åtvarar mot blodbad

Dette er den andre gongen palestinarar vert bedne om å evakuere til Khan Younis. Kort tid etter at krigen mellom Hamas og Israel braut ut i oktober i fjor, fekk innbyggarane nord på stripa beskjed om det same. Men allereie i desember gjennomførte Israel masseangrep frå luft, sjø og land mot byen.

Flygeblad frå IDF med beskjed om å evakuere. Desse skal ha vorte slopne over austlege Rafag ifølge palestinske rapportar, skriv den israelske journalisten Emanuel Fabian på X. Foto: Emanuel Fabian

Nesten halvparten av befolkinga i Gaza er no stua saman i provisoriske teltleire i Rafah. Over ein million menneske søker tilflukt der, ifølge Verdas helseorganisasjon (WHO).

Dei fleste har flykta frå andre plassar i Gaza i løpet av den sju månadar lange krigen.

FN har åtvara mot at ein israelsk bakkeinvasjon vil ende i eit blodbad for sivile.

FN sitt naudhjelpskontor (OCHA) opererer helseklinikkar, sentralar for matdistribusjon og senter for underernærte barn i Rafah. Naudhjelpsarbeidet vil kunne bryte fullstendig saman om Israel invaderer.

FLEIRE MÅ FLYKTE IGJEN: Store delar av dei over ein million palestinarane som bur i Rafah har allereie flykta frå andre delar av Gaza. No må dei reise igjen. Foto: AFP

WHO har allereie laga ein plan for kva som må verte gjort om israelske styrker rykkar inn.

Planen går mellom anna ut på å opprette feltsjukehus, men det vil ikkje vere nok til å hindre ein betydeleg auke i talet på døde.

Men ifølge IDF skal operasjonen dei no vil setje i gang i Rafah, ha som mål å legge press på Hamas for å få på plass ei avtale om lauslating av gisla dei held på. Invasjonen skal altså ikkje ha som mål å ta kontroll over heile området, skriv den israelske avisa.

– Vi trakkar på eggeskal

Israels forsvarsminister Yoav Gallant skal i natt ha sagt til sin amerikanske kollega Lloyd Austin at «handling i Rafah» er naudsynt fordi Hamas nektar å gå med på sleppe fri dei israelske gisla som vert haldne til fange inne på Gazastripa.

Han viser til forhandlingar om ei våpenkvile på Gaza som har foregått i den egyptiske hovudstaden Kairo dei siste dagane, der lauslating av gisla har vore eit krav frå israelsk side.

USA har saman med Egypt og Qatar lenge prøvd å få på plass ei våpenkvile mellom Hamas og Israel, nettopp for å unngå at Israel går inn i Rafah.

Forhandlingane i Kairo braut saman søndag, men skal starte opp igjen tysdag.

Utanriksminister Espen Barth Eide seier at han og resten av verda følger med på samtalane.

– Gaza er ei menneskeskapt katastrofe. Ord kan ikkje skildre lidingane og nauden dei 2,3 millionar innbyggarane har gått gjennom dei siste sju månadane, seier han i ei fråseign.

Innbyggarane i Rafah sa søndag til AFP at dei frykta at brot i forhandlingane om ei våpenkvile ville føre til meir vald i området.

– Vi trakkar på eggeskal, sa 59 år gamle Naja Shaat til byåret.

Ifølge nyheitsbyrået AFP har det natt til måndag vore to israelske luftangrep mot to ulike stadar i byen Rafah.

Minst 16 palestinarar skal vere drepne i angrepa. Det melder AFP, som siterer dei palestinske helsestyresmaktene i Gaza.

Det er ifølge helsestyresmaktene snakk om sju drepne personar frå ein familie, og ni personar frå ein annan familie.

Ifølge Reuters skal ein baby vere blant dei drepne.

Opplysningane er ikkje stadfesta av uavhengige kjelder.

Sørgande etter at minst 16 palestinarar vart drepne i israelske angrep mot Rafah natt til måndag. Foto: Hatem Khaled / Reuters

Meldingane om angrepa kjem berre timar etter at tre israelske soldatar vart drepne i eit Hamas-angrep ved grenseovergangen Kerem Shalom mellom Israel og Gazastripa. Ifølge den israelske hæren vart ti rakettdrivne granatar sende inn mot grenseovergangen.

I tillegg til dei tre drepne, vart ni andre soldatar såra i angrepet med rakettdrivne granatar, som ramma både militær og sivil infrastruktur, opplyser hæren til avisa Haaretz.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 34.683 Siste uke: 195 Israel 1460 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Blokkerer naudhjelp inn til Gaza

Kerehm Shalom ligg mellom Israel, Gazastripa og Egypt. Grenseovergangen speler ei viktig rolle for å få naudhjelp inn til Gaza, der millionar av palestinarar svelt etter sju månadar med krig.

Etter angrepet, som Hamas' væpna fløy har tatt på seg ansvaret for, stengde IDF grenseovergangen for lastebilar med naudhjelp.

Sjefen for FN sin hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA), Philippe Lazzarini, seier også at israelske styresmakter nekter FN humanitær tilgang til Gazastripa.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA) blir leidd av Philippe Lazzarini. Organisasjonen har 13.000 tilsette på den krigsherja Gazastripa, der innbyggarane ifølge FN er trua av hungersnød Foto: AP

Sist Israel nekta å la han sleppe inn i Gaza, var i mars. Då reagerte USA med å be Israel gjere om avgjerda. UNRWA har 13.000 tilsette på den krigsherja Gazastripa, der innbyggarane ifølge FN er trua av hungersnød.

– Denne veka nekta dei meg – for andre gong – tilgang til Gaza. Etter planen skulle eg vere saman med UNRWA-kollegaene våre, inkludert dei som står i frontlinja, skriv Lazzarini.

Samtalar mellom Israel og USA

Natt til måndag diskuterte USAs forsvarsminister Lloyd J. Austin og Israels forsvarsminister Yoav Galland gisselforhandlingane, den humanitære hjelpa og Rafah.

Austin skal ha uttrykt si medkjensle etter meldingane om at tre israelske soldatar blei drepne i Hamas-rakettangrep.

Austin gjentok også USAs forplikting til å støtte Israels forsvar, skriv forsvarsdepartementet i USA i ei pressemelding.