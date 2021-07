Totalt 30 personer var tiltalt i saken mot det svenske kriminelle nettverket Vårbynettverket, hvis leder, 33 år gamle Chihab Lamour, ble onsdag ble dømt til 17 år og 10 måneders fengsel i Södertörns tingrett i Stockholm.

Drap, drapsforsøk, narkotikahandel, sprengninger og en brutal kidnapping var blant tiltalepunktene lederen ble dømt for.

De populære rapperne Yasin Abdullahi Mahamoud (23) og Haval Khalil (26) ble også dømt til fengsel.

Yasin Mahamoud er en av de mest populære rapperne i Sverige. Onsdag ble han dømt til 10 måneder i fengsel.

Av de 30 tiltalte, fikk 26 personer fengselsstraff, skriver den svenske avisen Aftonbladet. Til sammen må de 26 sone 147 år i fengsel.

Vårbynettverket har i to tiår utøvd grov vold, utpressing og drevet med narkotikahandel, ifølge SVT. Politiet har omtalt nettverket som et av de mest velorganiserte i Stockholm.

Kidnappet annen artist

Yasin og Haval fikk fengselsstraffer på henholdsvis 10 måneder og 2.5 år. Yasin ble dømt for medvirkning til kidnapping. Haval ble dømt for medvirkning til kidnapping og medvirkning til ran.

Kidnappingen det er snakk om skal ha skjedd 14. april i fjor. Da ble en annen kjent svensk rapartist kidnappet og presset for penger. Under rettssaken ble det vist bilder av artisten, blodig og bundet, tvunget til å posere foran kameraer.

Yasin uttalte under rettssaken at artisten skulle «ydmykes, men ikke skades».

Tidligere landslagsspiller dømt

Den tidligere landslagsspilleren i fotball, Ilija Jurkovic (24), forklarte det samme. Han ble dømt til 11 år fengsel for medvirkning til drapsforsøk, grovt brudd på våpenloven, samt kidnapping.

Til tross for at offeret for kidnappingen ikke vil forklare seg, kunne politiet pågripe et stort antall personer.

Rettssaken ble avsluttet i juni etter å ha pågått i over tre måneder. Blant de 30 tiltalte, skal flere ha tilhørt toppledelsen i nettverket. De har alle stått tiltalte for grov kriminalitet.