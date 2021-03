Den svenske rapperen Yasin siktes for å ha planlagt kidnapping

Fram til i dag har Yasin Abullahi Mahamouds innblanding i kidnappingen av en annen svensk rapper vært et stort mysterium.

Det snudde på nyttårsaften, da Yasin ble pågrepet. Han var da mistenkt for å ha vært med på å planlegge kidnappingen.

Vant priser

Dette har vokst til å bli en stor kriminalsak i Sverige. Ytterligere 29 personer er siktet i samme sak.

Ifølge Aftonbladet er de koblet til det kriminelle Vårbynettverket i Stockholm, og siktes for å ha planlagt drap, bombeattentat og for grove brudd på våpenloven.

Artisten Yasin hevder selv han er uskyldig i anklagene mot ham.

Bare for få dager siden ble Yasin Mahamoud tildelt to P3 Guld-priser, selv om han for tiden sitter fengslet. P3 Guld er en prestisjefylt årlig artistgalla i Stockholm, der svensk musikk blir hyllet.

Video med rapperen Yasin Mahamoud Du trenger javascript for å se video. Video med rapperen Yasin Mahamoud

Nå er det kjent at Yasin er siktet for å ha planlagt eller deltatt i en sammesvergelse for å bortføre den kidnappede artisten. Han er ikke siktet for selve kidnappingen, den mener svensk politi det var noen andre som sto bak.

Den opprinnelige planen, som de mener Yasin skulle være med på, ble nemlig utsatt fordi det skal ha vært mye politi ute den aktuelle dagen. Noen andre skal heller ha utført bortføringen noen uker senere.

Ifølge SVT Nyheter er en del av motivet misunnelse mot den kidnappede artistens framgang, og at han ikke anses være gangster nok for å kunne kalles en gangsterrapper.

Stor sak

Det var i midten av april 2020 at den kjente svenske artisten ble kidnappet. Det hele ble først kjent offentlig noen uker seinere, da bilder tatt under forbrytelsen ble delt i sosiale medier.

Til tross for at offeret for kidnappingen ikke vil forklare seg, kunne politiet pågripe et stort antall personer i det såkalte Vårbynettverket i september samme år.

Blant de pågrepne som ble mistenkt for den brutale kidnappingen og flere andre lovbrudd, fantes det også en tidligere fotballspiller.

Siden har etterforskningen vokst seg større og større. Etterforskningsmaterialet er nå på 15.000 sider, og er en av de største kriminalsakene på mange år i vårt naboland.

Avslørte krypteringsverktøy

Yasins rolle i saken er, ifølge siktelsen, blant annet at han har forsøkt å lure den andre artisten i en felle.

Ifølge Aftonbladet kommer det nå flere detaljer om hvordan kidnappingen skjedde. At artisten også skal ha blitt truet med pistol og kniv og rispet i ansiktet.

Artisten skal også ha blitt tvunget til å overlevere et våpen, to gullkjeder og blitt frastjålet sin Rolex, en klokke som skal være verdt flere hundretusen kroner. Dessuten skal han ha blitt truet for å få ham til å betale kidnapperne en stor pengesum.

Ifølge en pressemelding fra påtalemyndigheten, planla gjerningspersonene også å plassere en bombe utenfor leiligheten til offeret for å få ham til å betale. Bomben ble beslaglagt av politiet.

Blant bevismaterialet finnes blant annet logger fra det krypterte chatteverktøyet Encrochat, som fransk politi knekte i vår og som ledet til en mengde pågripelser over hele Europa.