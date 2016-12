Nyttårsaften er en stor festdag i Russland og mange liker å feire den på tradisjonelt vis, med god mat og den sovjetiske utgaven av «Grevinnen og hovmesteren». Du trenger javascript for å se video. Nyttårsaften er en stor festdag i Russland og mange liker å feire den på tradisjonelt vis, med god mat og den sovjetiske utgaven av «Grevinnen og hovmesteren».

Sild under en pelskåpe og fyllefest på TV. Slik feirer russerne nyttår Nyttår er fremdeles den største festen for de aller fleste russere, og mange mener det er viktig å holde ved live gamle tradisjoner med feite salater og «sovjetisk sjampanje». Og «alle» må se filmen om mannen som er så full at han ikke ser forskjellen på landets to største byer.

Morten Jentoft Journalist

– Vi kom til et visst tidspunkt i livet der vi ønsket å minnes den gamle tiden. Og det gjaldt også den maten vi spiste, forteller Olga Sjurkina.

Sammen med mannen Pavel har hun invitert NRK med på en reise gjennom russiske nyttårstradisjoner, på en restaurant i sentrum av Moskva.

Med hjelp fra sjefkokk Dmitrij Sjamburov er det dekket til fest, slik det ble gjort på 1960- og 70-tallet, den gangen Russland var en del av Sovjetunionen.

– For noen år siden så begynte vi til å huske tilbake til nyttårsfesten og maten og drikken som stod på bordet som både vakker å se på og som velsmakende, sier Olga, som har skrevet bøker om russiske og sovjetiske mattradisjoner.

– Jeg tror det ligger i genene å tenke slik, sier hun, som en forklaring på at det nå går en slags nostalgisk bølge over Russland, også når det gjelder mattradisjoner i forbindelse med jul og nyttår.

Olga og Pavel Sjutkin har skrevet bøker om russiske mattradisjoner Foto: Jurij Linkevitsj

Russland har i snart 100 år fulgt den gregorianske kalender og feirer dermed nyttår på samme dag som store deler av verden, 31. desember.

Men så er det som om russerne snur seg tilbake til den gangen de fulgte den julianske kalender, som nå ligger 13 dager etter vår, og som brukes av de ortodokse kirkene over hele verden.

De feirer dermed sin jul 7. januar, og i tråd med denne kalenderen er nyttår 13. januar.

Sovjetisk sjampanje

– Ja, mange av oss russere holder fast ved dette «Gamle nyttår», sier Pavel Sjurkina og ler, mens sjampanjeflasken sprettes og vi setter oss ned ved det bugnende festbordet.

Og sjampanjen er selvfølgelig av typen «sovjetisk sjampanje», og den har sin egen helt spesielle historie forteller Pavel.

NRKs korrespondent Morten Jentoft sammen med Dmitrij Sjamburov og Olga og Pavel Sjutkin rundt et tradisjonelt russisk nyttårsbord Foto: Jurij Linkevitsj

– Det ble produsert sjampanje her i Russland allerede lenge før revolusjonen i 1917. Dette skjedde først og fremst på Krim-halvøya, og den vant faktisk priser blant annet ved verdensutstillingen i Paris i 1900. Etter at kommunistene kom til makten, ønsket de å bygge et helt nytt samfunn og kastet alt det gamle, inklusive sjampanjen på historiens skraphaug. Men da det nye landet Sovjetunionen begynte å komme på fote igjen økonomisk, vokste det også fram et behov for fest og moro. Det var da den «sovjetiske sjampanjen» ble oppfunnet, forteller Pavel Sjurkin.

– Sovjetmyndighetene ville ha en folkesjampanje som var billig, lett å produsere og tilgjengelig for massene, forteller Pavel Sjurkin.

Dermed oppstod det som vi dag kjenner som varemerket «Sovjetisk sjampanje» og som fremdeles er svært populær, ikke bare i Russland, men i hele det tidligere Sovjetunionen.

Skåling med 'Sovjetisk sjampanje' i glassene hører med under en russisk nyttårsfeiring Foto: Jurij Linkevitsj

Men sjampanjen har ikke unngått den bitre striden mellom Russland og det slaviske nabolandet Ukraina.

Russland annekterte den ukrainske Krim-halvøya våren 2014, og tok dermed kontroll også over den viktige sjampanjeproduksjonen der.

Samtidig bestemte ukrainske myndigheter tidligere i år at navnet «sovjetisk sjampanje» må bort som et ledd i den omfattende kampanjen landet har satt i gang for å kvitte seg med alle minner fra sovjettiden.

–Skål, og til lykke med det nye året!

Rundt festbordet i Moskva er vi klar for å gå i gang med det som er det aller viktigste ved en russisk nyttårsfeiring, måltidet med de mange godsakene som er lekkert plassert på forskjellige serveringsfat.

Sild under en pelskåpe

– Det er først og fremst salatene som er viktige, sier kokk Dmitrij Sjamburov, som har fulgt gamle og velprøvde oppskrifter når han på oppdrag for NRK har laget maten.

Oliversalaten, som av noen også kalles for hovedstadssalat, hører med på alle russiske nyttårsbord. Her er det fylt på med hakkede kokte poteter, kålrabi, egg, epler og en rekke andre godsaker, alt blandet med masse feit majones.

Russerne er glad i all slags fisk, og det merkes når de samles til fest Foto: Jurij Linkevitsj

– Russerne elsker majones, sier Dmitrij.

Statistikker viser at hver russere i gjennomsnitt setter til livs 2,5 kilo med denne kaloribomben i året.

– Men den kanskje mest spesielle salaten er nok denne, sier han, og trekker fram et vakker tillaget serveringsfat, der det som må være raspede rødbeter med et egg på toppen danner en spennende yte.

– Dette er den berømte salaten «Seljodka pod Sjuboi» eller «sild under en pelskåpe», sier kokk Dmitrij Sjamburov.

Den hører absolutt med på et nyttårsbord. I tillegg har han laget til kalvekjøtt i aspik, lakserogn og en stekt liten fisk som kan minne om brisling.

Selve dronningen på det russiske nyttårsbordet: Sild under pelskåpen Foto: Jurij Linkevitsj

Men nyttår er ikke bare mat.

Klokken ti på tolv skrur svært mange russere på tv for å høre den tradisjonelle nyttårstalen fra landets president Vladimir Putin.

Dette var en tradisjon som startet den gangen Leonid Bresjnev var partisjef i Sovjetunionen.

Den mest dramatiske talen var kanskje den som daværende president Boris Jeltsin holdt i 1999, da han ved inngangen til et nytt tusenår kunngjorde at han trakk seg til fordel for nettopp Vladimir Putin.

Skjebnens ironi

Dessuten er det en tradisjon som er svært viktig for mange russere i forbindelse med inngangen til et nytt år.

Det er å få med seg filmen «Skjebnens ironi».

– Ja den filmen er veldig viktig for mange av oss, fordi vi kan mange av replikkene utenat og kjenner oss igjen i mye av det som skjer, sier Olga Sjurkina.

Denne filmen er blitt Russlands svar på «Grevinnen og hovmesteren», bare 15 ganger så lang.

'Skjebnens ironi' er filmen alle i Russland må se i forbindelse med nyttår. Her plakaten for filmen fra 1975

Den handler om en mann som drikker seg full i badstuen før nyttårsaften, og i stedet for å dra hjem til sin kone i Moskva havner i det daværende Leningrad (St. Petersburg) i en leilighet med samme adresse og samme utseende som den han har i Moskva.

Men selvfølgelig hos en ny kvinne.

– Den filmen er viktig for hele vår identitet, for vår kultur og gir mange av oss felles referanser i en ellers ofte oppstykket og forvirrende tid, sier Olga og Pavel Sjurkin.

Selv skal de feire nyttår i et lite lag hjemme hos seg selv, men har invitert venner og familie til tradisjonell russisk fiskesuppe «soljanka» 1. nyttårsdag. Og så stenger Russland butikken helt fram til over den ortodokse julen 7. januar.