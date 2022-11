WWF om klimaavtalen: En fornærmelse mot planeten

Forhandlerne i Sharm el-Sheikh kom i mål minutter før soloppgang søndag morgen.

To timer tidligere ble det oppnådd enighet om å opprette et fond for å sikre kompensasjon for fattige land som rammes av klimaendringer.

I slutterklæringen fra møtet gjentar de nesten 200 landene en tidligere avgjørelse om å fase ut kull. Men dokumentet nevner verken olje eller gass, tross krav fra miljøaktivister.

– Lave ambisjoner

– Å holde forhandlerne våkne i to dager og la møtet gå på overtid, bare for å vedta det absolutt laveste utgangspunktet. Resultatet er en fornærmelse mot planeten og de sårbare landene. Vi har ikke råd til et nytt klimatoppmøte med så lave ambisjoner, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur.

FNs generalsekretær António Guterres gikk i forkant av toppmøtet ut og advarte mot at verden er «på full fart mot klimahelvete med foten på gassen».

– Det er positivt at behovet for å takle konsekvensene av klimaendringer anerkjennes, men vi er ekstremt skuffet over at verdens land ikke tar innover seg at den beste måten å gjøre det på er å slutte med fossil energi. På COP27 har vi måttet kjempe for å beholde vedtaket fra i fjor. Vi har altså ikke kommet videre siden Glasgow, sier Andaur.

Naturvernforbundet er lettet

Naturvernforbundets Truls Gulowsen takker klimaminister Eide for innsatsen i Egypt. Foto: Greenpeace

Naturvernforbundet skriver i en pressemelding natt til søndag at de er lettet over at partene reiser hjem med gjennombrudd på finansiering av tap og skade som følge av klimaendringer.

– Vi vil takke den norske delegasjonen med Espen Barth Eide i spissen for arbeidet med å sikre en historisk avtale på tap og skade, og særlig innsatsen for å forbedre slutterklæringen på fossilt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Deres forslag ville gitt land en skjerpet forpliktelse til å fase ut all fossil energi, ikke bare kull, noe som betyr mye fra et stort olje- og gassland. Det er bra at klimaforhandlingene endelig snakker seriøst om fossilt, men dessverre ble det ikke fullt gjennomslag for fossilkutt, fortsetter han.

Samtidig understreker Gulowsen at Norge nå «må brette opp ermene og kutte på hjemmebane».

Bedre enn fryktet, verre enn håpet, oppsummerer Frederic Hauge i Bellona. Foto: Bellona

Frederic Hauge i Bellona sier resultatet var bedre enn fryktet, men verre enn de håpet.

– Bellona er svært skuffet over at det er ingen reell fremgang på formuleringene om utslippskutt. Bellona er glad for at 1,5 graders målet beholdes, etter at også dette ble satt i spill under forhandlingene, men det skulle virkelig bare mangle, sier Hauge.

Skuffet over utslippskutt

Ungdomsorganisasjonene Spire og Changemaker kaller opprettelsen av tap og skade-fond en etterlengtet seier:

– Det er tydelige politiske signaler ut fra COP27 om at behovene for å håndtere tap og skade er enorme, og at verden nå i større grad vil gjøre en samlet og koordinert innsats for å håndtere klimaødeleggelser, sier Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker.

Naja Amanda Lynge Møretrø er leder i Changemaker Foto: Eivind Molde / NRK

– Vi er avhengige av at alle land gjør mer for å nå 1,5-gradersmålet, alt annet vil ha enorme konsekvenser og resultere i mer tap og skade. Samtidig vekker det mistillit hos land i sør at rike land verken har levert på lovnader om utslippskutt eller klimafinansiering, og samtidig ber utviklingsland gjøre mer. Dette viser hvor viktig det er for klimasamarbeidet at alle, og særlig rike land faktisk gjør alvor ut av det man lover, sier Thea Birgitte Erfjord fra Spire.

Redd Barna er skuffet over at man ikke kom lenger enn i fjor med å kutte utslipp, men er også glade for etableringen av tap og skade-fondet.

– Vi har også sett viktige steg bli tatt for å invitere barn inn i politiske prosesser på klimapolitikk, fremmet blant annet av Norge, og en formell anerkjennelse av at det er deres fremtid det gjelder og at de er viktige endringsagenter for klima. Dette kommer på høy tid, og er veldig velkomment, sier seniorrådgiver klima- og miljøpolitikk Ida Morén Strømsø.