WHO-sjef brøt sammen under Gaza-innlegg

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte torsdag om at flere på Gazastripen kommer til å dø av sykdom og sult.

– På grunn av min egen erfaring tror jeg fullt og helt at krig ikke skaper løsninger, bare mer krig, mer hat, mer lidelse og mer ødeleggelse. Så la oss velge fred og løse dette politisk, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hardt skadde blir fraktet til Nasser sykehuset i Khan Younis Du trenger javascript for å se video. Hardt skadde blir fraktet til Nasser sykehuset i Khan Younis

Følelsene tok overhånd da han i et innlegg til organisasjonens nye styre beskrev forholdene på den utbombede Gazastripen.

– Jeg tror dere alle har snakket om tostatsløsningen og lignende, og at dere håper denne krigen vil ta slutt og at det blir bevegelse mot en reell løsning, sa han før han brøt sammen og sa at det ikke finnes ord for å beskrive situasjonen.

– Legger du sammen alt dette, tror jeg ikke det er lett å forstå hvor helvetesaktig situasjonen er.

Israel: – Sviktende lederskap

Den 58 år gamle WHO-direktøren kommer fra Eritrea og opplevde krig i barndommen. Hans egne barn søkte tilflukt i bunkere under grensekrigen mellom Etiopia og Eritrea i 1998–2000.

Israels FN-ambassadør i Genève sier kommentarene til Tedros er et tegn på «fullstendig sviktende lederskap».

– Generaldirektørens uttalelse viser alt som har vært galt med WHO siden 7. oktober. Han nevner ikke gislene, voldtektene, drapene på israelere eller militariseringen av sykehus og Hamas' forkastelige bruk av menneskelige skjold.

Det sier Meirav Eilon Shahar i en uttalelse sendt til nyhetsbyrået Reuters.

Shahar har også anklaget WHO for å ha stilt seg på Hamas side ved ifølge dem å ignorere Hamas' militære aktiviteter på sykehus i Gaza.

Palestinere flykter fra byen Khan Younis. Foto: Reuters

To sykehus omringet

Nasser og al-Amal er de to viktigste sykehusene som fortsatt fungerer i byen Khan Younis. Torsdag var de omringet av israelske tanks, pågående bombardering fra luften og skyting på bakken.

Fordrevne som har søkt tilflukt på sykehusene, pasienter, og helsepersonell var innestengt.

Samtidig var det nær sagt umulig for redningsmannskaper å hente ut sårede.

En israelsk stridsvogn observeres av palestinere som flykter fra byen Khan Younis. Foto: Reuters

Nasser sykehuset drives nå på kun ti prosent av vanlig kapasitet, under «grelle og skremmende forhold».

Det sier talsperson for Hamas helsemyndigheter, Ashraf al-Qidra, ifølge Reuters.

Beleiringen av sykehusene skal være en opptrapping av den israelske offensiven, der målet er å utslette Hamas, skriver Reuters.

Israel hevder at Hamas-krigere søker dekning på sykehus, noe både helsepersonell og Hamas selv benekter.

Dette bildet er tatt fra sør i Israel, på grensen til Gaza. Foto: AFP

Flykter sørover

Samtidig strømmer mange tusen flyktninger ut fra byen og sørover, i retning grensebyen Rafah.

Minst femti palestinere skal være drept i Khan Younis det siste døgnet, melder Gazas helsemyndigheter.

To av disse skal ha vært barn som døde da et israelsk luftangrep traff et bolighus.

Khan Younis er byen palestinerne i nord ble fordrevet til da krigen begynte.

Mesteparten av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere har i mange uker vært trengt inne i denne byen og omliggende områder.

Fordrevne

Rundt 30.000 fordrevne personer skal ha søkt tilflukt i et stort FN-kvarter i Khan Younis.

Israelske styrker har gitt dem en tidsfrist for evakuering innen fredag klokken 17.

Onsdag ble ni personer drept da FN-kvarteret ble angrepet.

Lengre nord på Gazastripen, i Gaza by, skal tjue personer som stod i en matkø ha mistet livet i et israelsk angrep torsdag. 150 skal ha blitt såret. Det melder helsemyndighetene i området.

Palestinske grupper kaller angrepet for en krigsforbrytelse.

Verdens helseorganisasjon sier at matsituasjonen nord på Gazastripen er forferdelig.

Minst 25.900 er drept på Gazastripen, på tre og en halv måned, ifølge helsemyndighetene på Gaza. Israels hevnangrep kom etter at Hamas stormet flere israelske byer sjuende oktober i fjor. 1200 personer ble drept og 240 ble tatt som gisler.

Israels militære hevder å ha drept flere enn ni tusen Hamas-krigere, og at 220 israelske soldater er døde i løpet av denne krigen.

Hamas hevder at Israels tall på gruppens drepte ikke er riktig.

Israelsk-filippinske Cedrik Green gravlegges etter å ha mistet livet i krigen på Gazastripen denne uka. Foto: MARCO LONGARI / AFP