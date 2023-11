WHO kaller Al Shifa sykehuset for en «dødssone» – vil få ut pasienter

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver Al Shifa sykehuset som en «dødssone», og ber om full evakuering. Det skriver generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på X.

– Teamet vår ser at sykehuset ikke lengre er brukbart. Det er hverken vann, mat, elektrisitet, drivstoff og medisinske forsyninger er brukt opp, skriver Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO) ber om våpenhvile i Gaza og kaller Shifa-sykehuset for en «dødssone». Foto: Reuters

Gitt denne beklagelige situasjonen og tilstanden til mange pasienter, inkludert babyer, har helsearbeidere bedt om bistand til å evakuere pasienter som ikke lenger kan motta livreddende hjelp, heter det videre.

– Våpenhvile. NÅ, avslutter WHO-sjefen.

Massegrav

Et humanitært team, ledet av WHO, som inkluderte folkehelseeksperter, logistikkoffiserer og sikkerhetspersonell fra ulike FN-avdelinger, besøkte Al Shifa sykehuset nord i Gaza lørdag, for å vurdere situasjonen.

De beskriver det som en «dødssone» og en «desperat» situasjon.

Det humanitært teamet fikk bare en time inne på sykehuset på grunn av den usikre situasjonen.

– Det var tydelige tegn på bombardement og skuddveksling. Teamet så en massegrav ved inngangen til sykehuset, og ble fortalt at over 80 personer var blitt gravlagt der, uttaler WHO.

Kritisk tilstand

På grunn av sikkerhetssituasjonen har det vært umulig for personalet ved sykehuset og opprettholde gode smitteverntiltak.

– Mange pasienter har alvorlige infiserte sår på grunn av dårlig smitteverntiltak og mangel av antibiotika, heter det videre.

Ifølge WHO er det 25 helsearbeidere og 291 pasienter igjen i Al Shifa sykehuset.

Det har vært flere dødsfall de 2–3 siste dagene som følge av mindre mulighet for å gjennomføre medisinsk helsehjelp. Blant pasientene er det 32 babyer i ekstremt kritisk tilstand.

– De aller fleste pasientene er ofre for krigstraumer. Mange har komplekse brudd og amputasjoner, hodeskader, brannskader og bryst- og magesmerter. Rundt 30 pasienter har så alvorlige ryggskader at de ikke klarer å bevege seg uten medisinsk hjelp, skriver WHO i sin rapport fra lørdag.

Ifølge Leger uten grenser ble en konvoi med 137 av deres ansatte med familier forsøkt evakuert lørdag, da den ble angrepet. En person ble drept og en skadd i angrepet. De har i lang tid søkt tilflukt i organisasjonens gjestehus i tilknytning Al Shifa.

Konvoien ble ifølge Leger uten grenser nektet å krysse grensa til Sør-Gaza. Da de hørte lyder av skudd, snudde konvoien og kjørte tilbake mot Al Shifa. Der skriver Leger uten grenser at konvoien ble truffet med overlegg.

– Dette er uskyldige sivile. 65 var barn. Så jeg er ganske oppgitt og fortvila over det som skjer. Nå må det bli en våpenhvile, sier lege Morten Rostrup i Leger uten grenser til NRK.

Hasteplan

WHO mener evakueringen bør skje i løpet av neste to døgnene, og vil ha garantier om sikker passasje fra partene i konflikten.

– Vi jobber med våre samarbeidspartnere med en hasteplan for å få evakuere helsearbeidere, pasienter og deres familier til andre fasiliteter, skriver WHO.

Pasientene vil fraktes til Nasser-sykehuset og det Europeiske sykehuset sør i Gaza. Sykehusene er allerede overbelastet, ifølge WHO.

Lørdag