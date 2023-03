Wall Street Journal-journalist pågrepet for spionasje i Russland

Det er snakk om Evan Gershkovich, som jobber ved Moskva-kontoret til den amerikanske finansavisen The Wall Street Journal.

– Vi er dypt bekymret for sikkerheten til Mr. Gershkovich, sier avisen i en uttalelse.

Han skal ha blitt pågrepet i byen Jekaterinburg.

Det russiske nyhetsbyrået siterer kilder i sikkerhetstjenesten FSB, som hevder at Gershkovich skal ha drevet spionasjevirksomhet for USA.

– FSB stanset de ulovlige aktivitetene til den amerikanske statsborgeren Evan Gershkovich, født i 1991, en korrespondent for Moskva-avdelingen til den amerikanske avisen The Wall Street Journal, skriver sikkerhetstjenesten i en pressemelding.

Ifølge FSB samlet Gershkovich informasjon som tilsvarer statshemmeligheter om aktivitetene til en av virksomhetene i den russiske hæren. Videre at en sak er åpnet mot ham i Jekaterinburg.

«Tatt på fersken»

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Marija Zakharova skriver i en uttalelse publisert på meldingstjenesten Telegram at det Gershkovich drev med i Jekaterinburg ikke var relatert til journalistisk rapportering.

Zakharova skriver videre at Gershkovich «ble tatt på fersken», uten å utdype dette nærmere.

FSB hevder at Gershkovich handlet etter instruks fra amerikanske myndigheter, men påstandene belegges ikke med bevis.

Sikkerhetstjenesten skriver ikke noe om når pågripelsen fant sted.

Foreldre fra Sovjetunionen

31 år gamle Evan Gershkovich har tidligere vært korrespondent for det franske nyhetsbyrået AFP ved byråets Moskva-kontor. Han har også vært reporter for The New York Times og den engelskspråklige nettavisen The Moscow Times.

Han har bodd i Russland de siste seks årene og snakker russisk flytende.

Hans foreldre bor i USA, men kommer opprinnelige fra det tidligere Sovjetunionen.

På jakt etter Wagner-hæren

Den lokale politiske kommentatoren Jaroslav Shirshikov, som tidligere har jobbet sammen med Gershkovich, forteller til nettstedet outlet66.ru at journalisten kom til Jekaterinburg for å undersøke forhold knyttet til den private Wagner-hæren og leiehærens rolle i krigen i Ukraina.

Det skriver nyhetsnettstedet Medusa, som drives av uavhengige russiske journalister med base i Latvia.

Ifølge Shirshikov tilkjennegav ikke Gershkovich offentlig at han var i Jekaterinburg. Shirshikov sier at han kjørte amerikaneren diskret rundt til forskjellige intervjuavtaler.

Medusa skriver at Gershkovich også skal ha reist til Nizjnij Tagil, hvor forsvarsleverandøren Uralvagonzavod ligger.

Tidligere president Dmitrij Medvedev, som nå er nestleder for Det russiske sikkerhetsrådet, var på besøk på Uralvagonzavod-fabrikken i oktober 2022. Foto: Ekaterina Shtukina / AP

Redaktøren fikk ikke kontakt

Det var outlet66.ru som først rapporterte torsdag morgen at Gershkovich var forsvunnet.

I går rapporterte lokale medier i Jekaterinburg at russiske sikkerhetsstyrker hadde pågrepet en person i nærheten av en restaurant. En genser skal ha blitt dratt over hodet på den pågrepne, for å holde ansiktet skjult.

Shirshikov mener denne personen kan være Gershkovich.

Selv ble Shirshikov kontaktet torsdag morgen av en engelskspråklig person, som opplyste at Gershkovich var tilbake i Jekaterinburg dagen før, men at arbeidsgiveren ikke hadde klart å få kontakt med ham.

Amerikaneren risikerer 20 års i fengsel hvis han skulle bli kjent skyldig i spionasje.

Gro Holm: – Utenlandske journalister i Russland blir fulgt og kan avlyttes

