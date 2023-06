Wagner-lederen hevder de har skutt ned russisk helikopter

Siste: Wagner-sjefen hevder at styrkene hans har skutt ned russiske militærhelikoptre, melder nyhetsbyrået AFP.

– Et helikopter åpnet ild mot en sivil kolonne. Det har blitt skutt ned av Wagner-gruppen, sier Prigozjin.

Det er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Prigozjin hevder at soldatene hans har forlatt Ukraina og har krysset grensen til Russland.

– De er i byen Rostov, som ligger sør i Russland, sier Prigozjin i et lydklipp på Telegram, skriver Reuters.

Han sier de har krysset grenset uten motstand, og at de vil «knuse alle som står i deres vei», og at de er klare til å gå «hele veien» mot det russiske militæret.

Myndighetene i Rostov ber innbyggerne om å holde seg innendørs.

– Den nåværende situasjonen krever maksimalt av alle styrker for å opprettholde orden. Vi gjør alt for å bevare sikkerheten til innbyggerne i området. Jeg ber alle om å holde seg rolige og ikke forlate huset uten behov, sier byens guvernør Vasilij Golubev på Telegram.

Pansrede kjøretøy er sett på en gate i den sørlige byen Rostov-na-Donu, Russland 24. juni 2023. Foto: Reuters

Russiske myndigheter har også økt sikkerheten i Lipetzk-regionen, som ligger rundt 400 kilometer sør for Moskva.

Det er tatt en beslutning om å forsterke sikkerhetstiltakene i regionen, sier guvernør Igor Artamonov. Som ber alle om å forholde seg rolige.

Økt sikkerhet i Moskva

Sikkerheten i Moskva skal ha blitt skjerpet natt til lørdag, etter at Wagners leder, Jevgenij Prigozjin, lovet et opprør mot den russiske hæren.

Det statelige nyhetsbyrået Tass melder at sikkerheten ved myndighetsbygninger, transportanlegg og andre viktige deler i Moskva er trappet opp. Tass viser til en kilde ved sikkerhetstjenesten i Russland.

Prigozjin hevder russiske styrker har drept 2000 av leiesoldatene i Wagner, skriver nyhetsbyrået AFP.

Han peker mot den russiske regjeringen og den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu, melder AFP fredag kveld.

Detaljene rundt det påståtte angrepet, som skal ha skjedd i Ukraina, er foreløpig ikke kjent.

Wagner-sjefen skal gjentatte ganger ha gitt forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabssjef Valerij Gerasimov skylden etter at Wagner-soldater har mistet livet i kamp.

Økt sikkerhet i Moskva natt til lørdag 24. juni 2023. Foto: Reuters

Vil stå imot den russiske hæren

– Rådet i leiesoldatgruppen Wagner har tatt en avgjørelse. Ondskapen som landets militære ledelse tar med seg må stoppes, sier Jevgenij Prigozjin i en talemelding, ifølge nyhetsbyrået.

Han lovet å hevne seg, og oppfordrer russerne til å roe seg.

Jevgenij Prigozjin (til venstre) fra den tiden han virkelig tjente som kokk for Putin, her 11. november 2011. På det tidspunktet var Vladimir Putin statsminister. Prigozjin hevder han sjelden har kontakt med Putin nå. Foto: POOL New / Reuters

Prigozjin lover å «stoppe» den russiske hæren og ber russere om å ikke gjøre motstand mot hans styrker.

Han sier at dette er en «Marsj for rettferdighet», «ikke et kupp».

– Vi er 25 000 mann, og vi kommer til å undersøke hvorfor det hersker total lovløshet i landet, sier Jevgenij Prigozjin, og oppfordrer russerne til å slutte seg til styrkene hans.

Ber Wagner-soldater om å gi opp

Den russiske øverstkommanderende generalen i Ukraina, Sergej Surovikin, oppfordret fredag leiesoldatene i Wagner til å slutte å motarbeide den militære ledelsen.

– Jeg oppfordrer deg til å gi opp. Fienden venter bare på at den interne politiske situasjonen forverres i vårt land, sier Sergej Surovikin i en videomelding som er lagt ut på Telegram, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Han ber leiesoldatene ta seg tilbake til leirene sine.

– Før det er for sent, er det nødvendig og påkrevd å adlyde viljen og ordren til den folkevalgte presidenten i Russland, sier Surovikin.

Den russiske militære sikkerhetstjenesten (FSB) beskylder lederen i Wagner-gruppen for å oppildne til væpnet konflikt mellom russere.



FSB ønsker at Wagner-soldatene hindrer at Prigozjin starter et opprør. De ber Wagner-soldatene pågripe lederen sin, melder AFP natt til lørdag.

Åpner straffesak mot Wagner-sjefen

Fredag kveld melder Reuters at Russlands sikkerhetstjeneste nå åpner straffesak mot Wagner-sjef Prigozjin, «for oppfordring til væpnet mytteri».

Russlands sikkerhetstjeneste sier at de oppfordrer Wagner-soldatene til å unngå å adlyde Prigozjins «kriminelle og forræderske ordre», men å sette i gang tiltak for å pågripe han.

President Vladimir Putin blir løpende orientert av sikkerhetstjenestene om utviklingen, melder nyhetsbyrået AFP.

Avviser anklagene

Forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: AP

Russlands forsvarsdepartement avviser anklagene og nekter for å ha angrepet Wagner-styrkene.

De sier at det «ikke stemmer overens med virkeligheten», og kaller det et forsøk på å provosere.

– De russiske væpnede styrkene fortsetter å utføre kampoppdrag i Ukraina, legger departementet til.

Prigozjins private hær har kjempet på russisk side i Ukraina siden invasjonen i februar i fjor og var blant annet sentral i kampene om byen Bakhmut.

Den konkurrerer også med forsvarsledelsen om æren for framgang i Ukraina.

Samtidig er Prigozjins en gammel venn av Putin.

Ukraina: – Vi følger med

Det ukrainske militæret sier at de følger med på konflikten mellom Russlands forsvar og lederen for Wagner.

– Vi følger med, tvitret det ukrainske forsvarsdepartementet.

Ukrainas etterretningssjef Kyrylo Budanov sier at de rivaliserende gruppene har begynt å «spise hverandre på grunn av makt og penger».

Wagner-gruppen åpnet et splitter nytt hovedkvarter i St. Petersburg 4. november i fjor. Det er uklart hvordan det er finansiert. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Sier forskjellig

Wagner-sjef Prigozjin sa tidligere på fredagen at de russiske styrkene trakk seg tilbake i øst og sør etter at Kievs motoffensiv startet i begynnelsen av måneden.

Dette er motsatt av Putins påstand om at Ukraina lider «katastrofale» tap og har pause i kamphandlingene.

– Vi vasker oss selv i blod, sier Prigozjin ifølge AFP.

– Ingen kommer med reserver. Det de forteller oss, er et dypt bedrag, legger han til og refererer til det russiske militæret og den russiske ledelsen.