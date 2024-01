I natt evakuerte dei siste innbyggarane byen Grindavik på Reykjaneshalvøya, sørvest på Island.

Rundt klokka 09.00 norsk tid begynte utbrotet sør-søraust for fjellet Hagafell, nord for Grindavík.

I morgontimane kom det nye vulkanutbrudd på Island Du trenger javascript for å se video. I morgontimane kom det nye vulkanutbrudd på Island

Kort tid etterpå var lavaen på veg mot den litle byen som vanlegvis husar 4000 innbyggarar.

– Lavaen renn nokre hundre meter nord for byen, mellom 400–500 meter, og renn mot Grindavík.

Det seier Kristín Jónsdóttir frå det islandske meteorologiske kontoret til kringkastaren RUV.

– Vil nå Grindavik innan 24 timar

Jónsdóttir fortel at basert på modellane deira vil lavaen nå Grindavík muligens innan eit halvt døgn, sannsynlegvis innan 24 timar.

Ho understrekar at det likevel er usikkert om lavaen vil nå bustadområda.

– Det meste av utbrotet er på rett stad, nord for vollen som skal beskytta byen for vulkanutbrot. Berre den sørlege delen av krateret er innanfor.

Hagafell ligg nord for byen Grindavík. Sprekken er markert i raudt. Foto: ISLANDS METEOROLOGISKE INSTITUTT

– Dette er kanskje ein av dei verste stadene me kan ha eitt utbrot. Det set Grindavík i fare viss utbrotet held fram, sa vulkanolog Torvaldur Tordarson til RUV.

Ifølgje geolog Magnús Tumi Guðmundsson er sprekken omlag ein kilometer lang, og det er usikkert om han har nådd si fulle lengd.

Slik ser byen Grindavík ut til vanleg. Bildet er teke 21. desember i fjor. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP

– 800 år sidan slik vulkansk aktivitet

Tidlegare professor og geolog Haflidi Haflidason seier til NRK at dette utbrotet er nærare byen Grindavík enn det førre utbrotet i desember.

Haflidason seier at det ser ut som utbrotet starta med mindre kraft enn det førre.

– Og magmakammeret som fôrar dette og den sprekken som vi ser det kjem ut lava frå, tømmer seg på relativ kort tid. Eg tippar det vil vera over om tre-fire dagar, seier han.

Førre gong det var vanleg med så hyppige utbrot på Island var for 800 år sidan. Foto: Civil Protection

Han fortel at grunnen til at dette skjer, er at magmakammeret som magmaen har samla seg, ligg i nærleiken av Den blå lagune og er på eit grunt nivå, berre fem kilometer.

Det er då ein kortare veg opp til overflata når det brestar.

– Det er difor vi ser ei heftig utvikling i starten.

Dette er det femte utbrotet på Reykjaneshalvøya sidan 2021. Geologen seier dei hyppige utbrota er ein ny situasjon:

– Sist gong det var slik hyppig vulkansk aktivitet er 800 år sidan. Det ser ut som vi har kome inn i ein ny aktiv, vulkansk fase.

Han forklarer at dette kjem av såkalla plategrenser. I natt flytta plategrensa som er vest for Grindavík heile 20 centimeter, seier han.

Utbrotet fann stad sør-søraust for fjellet Hagafell, nord for Grindavík. Foto: Civil Protection

Til RUV seier naturfareekspert Benedikt Ófeigsson at det førebels er vanskeleg å seia kor stort utbrotet kjem til å vera.

– Det er ingen måte for oss nå å seia om eller kor likt dagens utbrot er det førre utbrotet.

Har evakuert Grindavík

Laurdags kveld fekk innbyggjarane i Grindavík beskjed om å forlata byen innan måndag kveld.

Sjølv om fristen for å evakuera er sett til måndag kveld, tilrådde myndigheitene innbyggarane å ikkje vera i byen dei neste dagane.

Víðir Reynisson, politisjefen i sivilforsvaret, sa til RÚV at evakueringa av Grindavík var vellukka.

– Nå ventar me berre på kva som skal skje vidare.

Innbyggarane i byen vart også evakuerte i november etter fleire jordskjelv og opningar i jordskorpa.

Like før jul starta eit utbrot nord for byen.