Norske Tomas Bekkavik bor i hovedstaden Reykjavík på Island. Han var vitne til vulkanutbruddet i natt.

– Jeg var på vei hjem fra jobb, og så at himmelen plutselig ble oransje. Da viste det seg at det var det etterlengtede vulkanutbruddet, sier Bekkavik til NRK.

Han reiste ut for å få en nærmere titt på utbruddet, og tok bilder av vulkanen med drone. Ifølge Bekkavik skjedde vulkanutbruddet en 35 til 40 minutters kjøretur fra hovedstaden.

Vulkanutbruddet har gått like ved hovedveien på Island. Foto: Tomas Bekkavik

– Enorme krefter i sving

Vulkanutbruddet har gjort sterkt inntrykk på ham.

– Det er veldig spesielt. Helt sinnssykt. Det virker nesten ikke ekte, sier Bekkavik.

– Hvordan vil du beskrive naturkreftene som er i sving?

– De er massive. Jeg har vært med på tidligere vulkanutbrudd. Det er enorme krefter i sving. Det som skiller dette vulkanutbruddet fra tidligere utbrudd, er at det skjer så nært viktig infrastruktur som veier og tettsteder, sier Bekkavik.

Foto: Tomas Bekkavik

Kaos på motorveien

For egen del synes ikke Bekkavik at vulkanutbruddet er skremmende.

– Det eneste som er skremmende er at det skjer så nært Grindavik og Den blå lagune. Man vet jo aldri hvor lavaen tar veien, sier han.

Bekkavik legger til at det oppstod trafikale utfordringer etter vulkanutbruddet.

– Det var ganske kaos på motorveien etter utbruddet. Mange turister skulle ut for å se vulkanutbruddet, og flere av dem stoppet midt i veien. Politiet måtte jage mange bort.

Flere av veiene i området er nå stengt for å sikre at uvedkommende ikke kommer for nært utbruddet, melder RUV.

Vulkanutbruddet farger himmelen rød over Island. Foto: Tomas Bekkavik

– Nå er det alvor

Geolog og vulkan-ekspert Ármann Höskuldsson sier til Morgunblaðið at dette utbruddet er mye kraftigere enn de tre siste utbruddene i området.

– Ja, dette er helt annerledes. Dette er på alvor. De andre var som smakebiter. Fordi utbruddet er kraftigere, tror han også det hele vil være over om få dager.

– Dette er nok over om en uke eller ti dager. Dette er et så kraftig utbrudd at det blir fort ferdig, sier han til avisa.

Halvard Sandberg forteller om vulkanutbruddet på Island. Du trenger javascript for å se video. Halvard Sandberg forteller om vulkanutbruddet på Island.

Har kontroll

Det var rundt klokken 23 mandag kveld norsk tid at en serie jordskjelv rammet Reykjanes-halvøya sørvest på Island. Rundt en time senere kom lavaen til overflaten.

Det sterkeste jordskjelvet i svermen mandag kveld skal ha hatt en styrke på 4,2, ifølge foreløpige målinger. Det skriver islandske RÚV.

Utbruddet er det fjerde på tre år, skriver avisen Morgunbladid. Det er erklært unntakstilstand i området.

– Sivilforsvaret og politiet har god kontroll på situasjonen, sier Islands justisminister Guðrún Hafsteinsdóttir til RUV.

I forbindelse med den økte vulkanaktiviteten på Island har det blitt bygd nye forsvarsverk for å beskytte seg mot lavaen. Justisministeren sier de nå skal bygge flere slike forsvarsverk.

Se direktebilder fra vulkanutbruddet Du trenger javascript for å se video.

Renner ikke mot Grindavík

På nåværende tidspunkt truer ikke lavastrømmen infrastrukturen i Grindavík.

– Utbruddet skjer nord for vannskillet, så lavaen renner ikke mot Grindavík. Det kan imidlertid endre seg hvis sprekken endrer seg, sier Björn Oddson i Sivilforsvaret til RUV.

Heller ikke Svartsengi kraftverk er truet nå.

Tidlig tirsdag morgen melder RUV at utbruddet er i ferd med å avta i styrke i den sørligste delen av sprekken.

Kart fra Islands meteorologiske institutt over utbruddet Foto: Islands meteorologiske institutt

Geofysiker Magnús Tumi Guðmundsson fløy tirsdag morgen over utbruddsstedet. Han sier til den islandske kringkasteren at det ikke er overraskende at aktiviteten har avtatt.

– Men det er fortsatt ganske mange utbrudd og lavaen er veldig aktiv.

Vulkansprekk på fire kilometer

Det ble mandag kveld sendt opp helikopter for å undersøke omfanget av utbruddet.

Om bord i helikopteret er tre forskere og en kameramann fra RÚV. Bildene tatt fra helikopteret er spektakulære:

Ifølge det islandske meteorologiske institutt er utbruddet «mest sannsynlig» begrenset til et område mellom Sylingarfell og Hagafell, like nord for Grindavik.

Bilde tatt fra Kystvaktens helikopter. Foto: RÚV / RÚV

Utbruddet består av flere vulkansprekker på til sammen rundt fire kilometer.

Det var i dette området man fryktet et utbrudd ville komme i november.

Jóhann Haukur Steingrímsson jobber for Efla, et ingeniørfirma som har jobbet med «beskyttelsesmuren» rundt Svartsengi og Den blå lagune, sier det var rett før lavaen traff muren ved Den blå lagune.

Han mener også at utbruddet har skjedd på et forholdsvis «heldig» sted:

– Dette er egentlig så bra som det kan bli under disse forholdene

Evakuert på nytt

Utbruddet kommer en snau måned etter at islandske myndigheter senket beredskapsnivået, og ga innbyggerne lov til å reise hjem i lengre perioder hver dag.

Utbruddet kommer også bare én dag etter at den blå lagune åpnet på nytt, etter å ha vært stengt siden 9. november.

Video fra en tipser viser at utbruddet farger nattehimmelen rød.

Utbruddet farger himmelen rød. Foto: Arni Theodorsson / RÚV

En vegg av ild

NRK har snakket med Ingólfur Þór Tómasson. Han bor i Keflavik.

– Jeg står ute på altanen og ser et ildhav. Hele himmelen lyser rød. Det er ganske stille og masse røyk. En vegg av ild. Jeg tror det er ca. 15–20 kilometer i luftlinje herfra, nord for Grindavik, sier Tómasson.

Han sier han først så en liten, lys flekk av lava ute i mørket. Men det ble fort «heftig».

– Jeg trodde først det var et hus som brant. Siden det har det bare vokst og vokst og vokst. Mye er usikkert. Det er ikke mye de kan si, ennå. Men det er ganske på kraftstasjonen i Svartsengi.

Tómasson frykter derfor at de skal miste vann og varme.

– Det er vanskelig å si hva som vil skje, men det ser ut som en by som står i brann. Dette utbruddet føltes ganske tett på folk og bygg. Det har ikke de andre utbruddene vært.

Utbruddet sett fra Keflavík by Du trenger javascript for å se video.

Ikke et «turistutbrudd»

Til RÚV sier politisjef Víðir Reynisson at de jobber med å få en nøyaktig plassering av utbruddet, men at lava ser ut til å gli i alle retninger fra sprekken, som også ser ut til å være ganske stor.

Han sier videre at det «må antas» at lava kan strømme mot Grindavik og inn på dikene som er satt opp for å bremse lavaen. Han ber videre folk i nærheten holde seg hjemme, og ikke strømme til for å ta bilder.

– Det er ikke et turistutbrudd vi ser på, sier han.