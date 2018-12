Første ytre høyre-parti siden Franco på plass i et spansk parlament

Vox setter dermed de andre partiene i en kattepine. De kan fort havne på vippen i parlamentet, selv om de bare har 12 av 109 plasser totalt.

For å få flertall uten Sosialistpartiet, som har regjert Andalucía i snart 37 år, må de andre partiene på høyresiden fri til Vox. Avisen El Pais skriver at de to andre partiene på høyresiden er villige til et samarbeid med Vox.

Som Italia og Tyskland

For første gang siden Franco døde i 1975 vinner et ytre høyre-parti seter i et parlament i Spania. Dermed skjedde det som tidligere har skjedd både i Tyskland og Italia.

I Tyskland ble ytre høyre-partiet AfD (Alternative für Deutschland), valgets vinner i fjor. De stormet inn i Forbundsdagen med 12,6 prosent av stemmene.

Det var første gang siden de første etterkrigsåra at et ytre høyre-parti blir en del av Forbundsdagen.

I Italia har høyrepartiet Lega, tidligere kalt Lega Nord, økt oppslutningen kraftig ved det siste nasjonale valget i vår.

Som i det spanske partiet Vox gjøres også kritikk av EU og innvandring til hovedsaker i de ytterliggående partiene i Italia og Tyskland.

Franco fortsatt en verkebyll

43 år etter hans død, vedtok regjeringen i Spania i sommer å grave opp levningene etter landets tidligere diktator Francisco Franco. Franco-tida er fortsatt en verkebyll i spansk politikk.

Den spanske sosialistregjeringen varslet et omfattende oppgjør med Franco-tiden.

Regjeringa vedtok i august en resolusjon om å grave opp levningene etter Franco, 43 år etter hans død. Nå har det fått en ny dreining i spansk politikk i og med at Vox har fått en politisk plattform i Andalucía.

Andalusias historie i valgkampen

Gjennom hele valgkampen har Vox brukt historien fra den gang spanjolene kastet ut muslimene fra spansk jord i det åttende århundre.

Dette startet i Andalucía og etter valgresultatet var klart kom det samme budskapet igjen på partiets Twitter-konto.

En tweet fra partiet etter valget fortalte at nå hadde "The Reconquista" startet og ville snart spre seg til hele Spania.

Kritisk til innvandrere

Vox' partileder Santiago Abascal får nå en plattform å stå på når han skal forsøke å ta steget inn i den spanske nasjonalforsamlingen.

Det vil i så fall bli første gang siden 1982 at et ytterliggående høyreparti er representert i underhuset.

Det innvandringskritiske politiske partiet Vox ble opprettet i 2014.

Argumentene i Spania er de samme som søsterpartier i andre europeiske land. Vox vil deportere ulovlige innvandrere som kommer til Spania.

Migranter hjelpes i land i den spanske byen Malaga. Det spanske ytre høyre-partiet Vox har fått mange stemmer den siste tiden på grunn av den økte strømmen av migranter inn i Spania. Foto: Jon Nazca / Reuters

I tillegg til å være sterkt imot islam, preges partiet av EU-motstand. Dessuten ønsker Vox å stramme inn abortloven og går inn for å oppheve en lov som skal beskytte kvinner mot vold i hjemmet.

Kan spre seg

Mange regner med at det blir utlyst nyvalg i Spania innen utgangen av 2019.

Professor Pablo Simon ved Madrids Carlos III-universitetet sier til AFP at Vox nå trolig vil få et ytterligere oppsving.

– Vox vil uten tvil gjøre det bra i neste års lokalvalg og i EU-valget i mai. Jeg tror de vil kunne få 5–6 seter også i nasjonalforsamlingen i Madrid ved det neste valget, sier han.

