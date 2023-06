Den uavhengige russiske avisen Meduza melder at «Putin var forsvunnet» da Wagner-soldater vendte seg mot Russlands militærledelse lørdag.

Den private hæren var ikke langt unna Moskva da Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin i siste liten gikk med på en avtale.

Det var Belarus' president Aleksandr Lukasjenko som landet avtalen. Den innebærer at Prigozjin må dra til Belarus og at ingen soldater fra Wagner-gruppen skal bli straffeforfulgt.

Prigozjin selv skal heller ikke bli rettslig straffet.

Det til tross for at Putin neppe vil tilgi ham for dette, ifølge avisen Meduza, som er blitt utpekt som en «uønsket organisasjon» i hjemlandet.

I en kort tale til folket lørdag, advarte Russlands president Vladimir Putin mot forræderi. Han sa at Russlands overlevelse er truet. Foto: AFP

– Dolket i ryggen

I tiden før avtalen ble inngått, kalte president Putin selv sin tidligere venn Prigozjin en «forræder» i en TV-sendt tale.

– Vi blir dolket i ryggen, sa den russiske presidenten.

Ifølge Meduza skal Prigozjin ha prøvd å ringe Putin direkte, men presidenten skal ikke ha ønsket å snakke med ham.

Prigozjin: Vi blokkerer Rostov og drar til Moskva. Du trenger javascript for å se video. Prigozjin: Vi blokkerer Rostov og drar til Moskva.

På dette tidspunktet nærmet Wagner-soldatene seg elven Oka, hvor den russiske hæren hadde satt opp sin første forsvarslinje for å forsvare Moskva.

I tillegg til Belarus' president skal tre andre russere ha deltatt på forhandlingene med Wagner-sjefen.

Det skal ha vært stabssjef i Kreml, Anton Vaino, tidligere FSB-sjef, nå leder av Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev, og Russlands ambassadør til Belarus, Boris Gryzlov.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har vært et tett alliert av Vladimir Putin i en årrekke, men etter denne lørdagen ser ting svært annerledes ut. Foto: AP

Uavklart situasjon

Situasjonen er helt uavklart, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Ingen har sett Prigozjin. Ingen vet hva denne avtalen, som Belarus har forhandlet fram, egentlig innebærer. Vi vet ikke hvordan Wagner-gruppen kommer til å forholde seg til russiske myndigheter i framtida. Både i Ukraina, men også i andre deler av verden hvor de er til stede, sier Huitfeldt og fortsetter:

– Deres legitimitet har vært basert på at de har et godt forhold til Putin, og nå er deres leder erklært som forræder, sier hun.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt understreker at situasjonen fortsatt er uavklart. Foto: Snorre Tønset

Fordi krigen går dårlig for Russland, oppstår det interne spenninger, forteller utenriksministeren.

– Det har vi advart mot i lengre tid. Tidligere har det vært synlig i eliten, men nå er dette synlig for hele det russiske folk. Og det vil selvfølgelig få konsekvenser, sier hun.

– Det er nærmest en intern konkurranse om å være mest mulig aggressiv i Ukraina.

Ville ta forsvarsministeren

Før det dramatiske opprøret lørdag langet Wagner-sjefen Prigozjin spesielt ut mot den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Sjojgu ble kalt «feiging» og en «skapning» som måtte «bli stoppet», melder Meduza.

Prigozjins mål var blant annet å få forsvarsministeren avsatt.

Fakta om Wagner-gruppen Ekspander/minimer faktaboks * Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Mange av gruppens soldater er rekruttert fra russiske fengsler. * Wagner-gruppen har sendt soldater til en rekke land, blant dem Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ledes av oligarken Jevgenij Prigozjin (62). * Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI. (NTB)

Video fra Ukraina-besøk

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu har ikke selv kommentert opprøret. Men i går skal han ha besøkt russiske soldater i Ukraina, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA.

Ingen uavhengige kilder har bekreftet om videoen faktisk var filmet i går.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu har ikke uttalt seg opprøret lørdag. I dag publiserte russiske myndigheter en video som skal vise han ved fronten i Ukraina i går. Du trenger javascript for å se video. Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu har ikke uttalt seg opprøret lørdag. I dag publiserte russiske myndigheter en video som skal vise han ved fronten i Ukraina i går.

I videoen er Sjojgu på et fly og siden på et møterom i et militært anlegg i Ukraina.

Det vil i så fall være hans første offentlige opptreden siden Wagner-leder Prigozjin kunngjorde krig mot militærledelsen.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu møter russiske soldater i Ukraina i dag. Det er første gang han opptrer offentlig siden Wagner-opprøret lørdag. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet via AP / AP

Det er heller ingen som har sett Wagner-sjefen siden lørdag kveld. Da forlot han den russiske byen Rostov til applaus.

– Vi returnerer til basene for å unngå blodbad, sa han i en lydmelding på appen Telegram.

Ingen har så langt bekreftet at han har ankommet Belarus, slik planen tilsynelatende var, ifølge CNN.