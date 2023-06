Veien videre for Wagner: – Mulig at Prigozjin blir drept i Belarus

Etter et drama som var Richard Wagners operaer verdig, har gemyttene roet seg i Russland.

Russiske myndigheter bekreftet lørdag kveld at en avtale var på plass mellom dem og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. Den ble forhandlet frem av Belarus' president Aleksandr Lukasjenko.

Detaljene i avtalen er foreløpige uklare, men blant hovedpunktene er at Prigozjin må flytte til Belarus.

Vi vet ikke om Wagner-sjefens krav om å bytte ut den sentrale forsvarsledelsen ble innfridd.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har vært en nær støttespiller for Russlands president Putin. Han kunngjorde selv at han hadde forhandlet frem en avtale med Wagner lørdag kveld. Foto: VLADIMIR SMIRNOV / AFP

Kreml annonserte også at ingen Wagner-soldater skulle bli straffeforfulgt. Heller ikke Prigozjin.

– Dette var ganske uheldig for Putin. Han er nå svekket. Dette viser at man kan slippe lett unna med ganske utilgivelige handlinger, sier Tor Bukkvoll til NRK.

Seniorforsker Tor Bukkvoll ved FFI har studert politiske utviklinger i Russland siden 1990-tallet, og har forsket over lengre tid på private militære aktører som Wagner. Foto: FFI

Seniorforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt tror Prigozjin på sikt nå lever farlig.

Mange drap og drapsforsøk

I Russland har folk som kommer på kant med myndighetene flere ganger endt sine dager på voldelig vis. Det blir ofte sagt at journalist eller advokat er et av de farligste yrkene man kan i Russland. Ifølge Helsingforskomiteen blir disse dødsfallene dårlig etterforsket.

Den kjente opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj var nær ved å dø da han ble forgiftet med nervegift på et fly i 2020. Putin-kritikeren Boris Nemtsov ble skutt på en bro i Moskva i 2015.

Landets rikeste, de såkalte oligarkene, lever også ofte farlig. En ble funnet hengt, men omstendighetene var uklare og det kunne ikke fastslås at det var selvmord. Styreformannen i Russlands største oljeselskap kritiserte Putins krig i Ukraina i mars. Senere ble Ravil Maganov funnet død under uklare omstendigheter.

Russiske agenter skal også ha operert utenfor landets grenser. Den russiske dobbeltagenten, Sergej Skripal ble forsøkt forgiftet med den svært dødelige Novitsjok-giften, men overlevde. Det mest kjente tilfellet er kanskje den russiske eksspionen Aleksandr Litvinenko som døde av forgiftning i London i 2006.

Risikabelt å oppløse

Men Tor Bukkvoll mener det vil være risikabelt for Putin å oppløse Wagner-gruppen med det første, sier Bukkvoll.

– Å gjøre noe med Prigozjin mens Wagner-gruppen fortsatt er i stand til å bevege seg, er risikabelt. Det var nok litt panikk i Kreml i går, så jeg tviler på at Putin setter i gang noe med en gang.

– Det avgjørende spørsmålet er hvordan forholdet mellom Wagner og Forsvaret nå blir, sier Russland-eksperten.

De soldatene som ikke deltok i kolonnen som mobiliserte mot Moskva, får tilbud om å signere kontrakter med det russiske forsvarsdepartementet. Trolig innlemmes de da inn i det russiske forsvaret.

Krigen i Ukraina fortsetter, og Russland har behov for å bruke Wagner-soldatene i krigføringen.

En opprørt Putin kalte Wagner-opprøret for et forræderi og «kniv i ryggen» lørdag morgen. Så ble det klart at leiesoldatene ikke skulle forfølges for sine handlinger allikevel. Foto: KREMLIN.RU / Reuters

– Putin tilgir ikke forrædere

CNNs tidligere korrespondent i Moskva Jill Dougherty, er hakket mer skeptisk til Prigozjins trygghet.

– Putin tilgir ikke forrædere. Det er mulig at Prigozjin blir drept i Belarus, sier Dougherty til TV-kanalen.

Hun understreker at dette er et tøft dilemma for Putin, ettersom Wagner-lederen fortsatt har en del støtte.

– Han bør nok ikke bo i et høyhus, sier den danske utenrikskommentatoren Jens Worning med henvisning til at flere oligarker har mistet livet i fall ut av vinduet. Han sier til Danmarks Radio at Putin neppe ønsker at Prigozjin får leve.

Peter Viggo Jakobsen som er lektor ved det danske Forsvarsakademiet er enig. Han tror Prigozjin kan bli det han kaller «den neste deltakeren i det russiske oligarkmesterskapet i vindu-falling».

Andrew D'Anieri fra den amerikanske tenketanken Atlantic Council sier til BBC at dette kan bety slutten for Wagner-gruppen.

– Men det betyr ikke nødvendigvis at alle private militære selskaper er ute av varmen i Russland, sier han til den britiske kringkasteren.

En kvinne viser mobilen sin frem til en Wagner-soldat i Rostov-na-Donu Foto: ROMAN ROMOKHOV / AFP

Brukes stadig oftere

Wagner-gruppen er ikke det eneste private militæret selskapet (PMF) i Russland. RSB Group og Moran Security Group er eksempler på andre russiske PMF-er.

Dette har vært en bransje i vekst siden 90-tallet i Russland. Slike selskaper er egentlig er ulovlige i landet.

Likevel har myndighetene benyttet seg av dem stadig oftere i konflikter rundt om i verden. Mye på grunn av de tette båndene mellom Kreml og russiske oligarker, slik som Prigozjin.

Derfor er det knyttet spenning til hvorvidt Russland kommer til å endre praksisen sin rundt bruken av PMF-er eller ikke, som en følge av Wagner-gruppens opprør.

Wagner-gruppen ble opprettet i 2014. Selskapet har sitt hovedkvarter i St. Petersburg i Russland.

De har vært til stede i Ukraina siden Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014, og har spilt en viktig rolle under hele krigen.

I tillegg har de deltatt i flere konflikter i Afrika og Latin-Amerika.