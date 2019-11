I 2017 beordret den spanske dommeren at flere enn 500 eiendommer, som tilhørte Rifaat al-Assad og familien hans, skulle beslaglegges.

Nå har dommeren skrevet under på sin innstilling om at han og 13 andre skal tiltales og stilles for retten, anklaget for organisert kriminalitet og hvitvasking, melder El Pais.

Dommeren beskylder al-Assad for å ha ledet en kriminell gruppe som siden 1980-tallet har drevet hvitvasking i flere europeiske land, ikke minst i Storbritannia og Frankrike. I Frankrike er den syriske presidentens onkel allerede tiltalt for skattesvikt og for å ha underslått penger fra syriske fond.

Til Europa med 4 koner og 16 barn

I Syria var han kjent som «Slakteren fra Hama» etter at han ledet et angrep mot byen Hama i 1982. Internasjonale menneskerettsgrupper anslår at mellom 10.000 og 25.000 sivile ble drept.

Rifaat al-Assad forlot Syria i 1984 etter et mislykket kuppforsøk mot broren sin, Hafez al-Assad, faren til dagens president.

Hafez al-Assad overlevde brorens kuppforsøk. Det ble hans sønn, Bashar al-Assad, som overtok presidentembetet i Syria. Foto: Sana / AFP

Han kom til Europa med 4 koner og 16 barn, skriver franske L'Express.

Ifølge avisen eier han i dag rundt 40 leiligheter i Paris, et slott og et stutteri i Val-d'Oise og kontorlokaler på mer enn 7000 kvadratmeter i Lyon.

Det meste av dette er nå beslaglagt av franske myndigheter.

De mange eiendommene sine skal han ha kjøpt via stråselskaper i Panama, Curacao, Liechtenstein, Luxembourg og Gibraltar, melder AFP.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Meld deg på her

Bare Dronningen hadde større hus

I Storbritannia eide han fram til 2007 den nest største private boligen i landet, bare slått av dronningens Buckingham Palace.

I den spanske byen Benahavis, på Solkysten, eier han en storgård på 3300 hektar, skriver El Pais. Ifølge avisen har spanske etterforskere kommet fram til at eiendommene hans i landet er verdt mer enn 695 millioner euro.

Selv har Rifaat al-Assad sagt at pengene hans kommer fra sjenerøse givere i den saudiarabiske kongefamilien. Han hevder de skal ha finansiert den ekstravagante livsstilen hans med mer en 10 millioner kroner i måneden, melder AFP.

Den spanske etterforskerne mener å ha bevist at dette ikke stemmer.

Innen ti dager blir det avgjort om Assad må stille for retten i Spania. I Frankrike er det tillyst en rettssak i starten av desember.

I dag bor Rifaat al-Assad, som er 82 år gammel, for det meste i Storbritannia.