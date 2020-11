Vil forby ritual med slangeblod på militærøvelse

Hvert år blir bilder og videoopptak fra det ekstreme overlevelseskurset vist av medier over hele verden. De amerikanske marineinfanteristene som drikker slangeblod har blitt et fast ritual under militærøvelsen Cobra Gold.

Øvelsen holdes hvert år i Thailand. USA arrangerer Cobra Gold sammen med thailandske samarbeidspartnere. I 2020 deltok soldater fra 27 land. Blant dem var USA, Sør-Korea, Japan, Malaysia, Singapore og andre av USAs allierte i Asia.

Her drikker soldatene slangeblod Du trenger javascript for å se video.

Det militære tidsskriftet Stars and Stripes omtaler Cobra Gold som en av de største militærøvelsene i Asia.

Cobra Gold følges med stor interesse. Særlig får overlevelseskurset der det brukes levende slanger stor oppmerksomhet.

En instruktør med to av slangene som skal drepes. Foto: SOE ZEYA TUN / Reuters

Nå har dyreaktivister fått nok. De vil forby overlevelseskurset. Årsaken er at dyr blir drept.

– Bildene av ekstatiske og unge marineinfanterister som spiser skorpioner og slurper i seg slangeblod er motbydelige. Dette minner mer om en fyllefest som er kommet ut av kontroll enn en seriøs militærøvelse, sier Shalin Gala til NRK.

Shalin Gala er visepresident i People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Han reagerer kraftig på overlevelseskursene som arrangeres under Cobra Gold-øvelsene. Foto: PETA

Han er visepresident i den amerikanske dyrevernsorganisasjonen People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Gala sier til nyhetsnettstedet The Hill at det som skjer med dyrene er uetisk

PETA mener slike overlevelseskurs er unødvendige. De hevder dyrene pines til døde for at soldatene skal underholdes. En annen årsak er at det skal skape samhold mellom mannskapene.

PETA tror ikke noen av soldatene på egen hånd ville gått inn for å fange en av verdens giftigste reptiler for å drikke blod av slangekroppen.

Trener på å overleve i jungelen

Hvert år i februar måned trener tusenvis av soldater på jungelkrig under Cobra Gold. Øvelsen finner sted i Chonburi-provinsen i Thailand. Første gang var i 1982.

Cobra Gold er en av Asias største militærøvelser. Her er en avdeling med sørkoreanere under Cobra Gold 2019. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

U.S Marine Corps, det amerikanske marineinfanteriet, deltar på Cobra Gold. Som en del av øvelsen skal elitesoldatene lære hvordan de overlever i jungelen uten matrasjoner.

Soldatene skal lære å drikke slangeblod for å unngå dehydrering i jungelen. Foto: SOE ZEYA TUN / Reuters

– Vi får teste ut lokale delikatesser. Det kan være planter og frukt. Vi får også smake på forskjellig dyr og prøve slangeblod. Vi spiser komodovaraner, aper og ekorn og mye annet, sier John Marks.

Han er sersjant i det amerikanske marineinfanteriet.

Marks ble intervjuet av nyhetsbyrået Reuters under øvelsen i år.

De thailandske instruktørene forteller at overlevelseskursene holdes for at soldatene skal lære hvordan de holder seg i live ute i naturen over en lengre periode uten hjelpemidler. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

En av de thailandske instruktørene forklarer hva som er hovedhensikten med overlevelseskurset.

– Vi gjør ikke dette fordi det er morsomt. Vi gjør det fordi vi lærer hvordan vi skal holde oss i live, sier han til Business Insider.

Kunnskapene vil være relevante i en krigssituasjon der en soldat kommer bort fra sin avdeling og må klare seg selv i naturen. Også soldater som flykter fra fangenskap vil ha nytte av kursene.

En amerikansk marineinfanterist med halen til en død kobraslange stikkende ut av munnen. Bildet er tatt under Cobra Gold 2013. Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

Dreper kongekobraer

Som en del av treningen lærer soldatene å drepe slanger. En av artene som brukes i treningen er kongekobraer. Denne kobraarten kan bli opptil seks meter. Kongekobraen er meget giftig. Et bitt kan ta livet av et menneske i løpet av en halv time.

En av de thailandske instruktørene med en kobraslange som skal drepes. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Kongekobraen er utbredt i India og Sørøst-Asia. I flere land er den utryddingstruet.

Under overlevelseskurset blir soldatene vist hvordan de skal skjære hodet av levende kobraslanger. Deretter skal marineinfanteristene drikke blod fra slangekroppen. Blodet smaker visstnok søtt og er næringsrikt. Senere skal de spise rått slangekjøtt.

Soldatene skjærer hodet av kobraslangen før de drikker blodet. Foto: SUKREE SUKPLANG / REUTERS

Slanger blir også skåret opp med kniv mens de fortsatt er i live. Soldatene får kjenne med hendene hvordan slangehjertet fortsatt slår.

Slangebuken er åpnet mens slangen fortsatt er i live. Soldatene kan kjenne hvordan hjertet fortsatt slår. Foto: Stars and Stripes

En video lagt ut av South China Morning Post viser andre deler av treningen. Der kommer det frem at soldatene vises hvordan de skal drepe kyllinger med hendene. De får ikke bruke kniv eller andre redskaper. Mannskapet spiser i tillegg levende insekter. De får prøve firfisler, edderkopper og skorpioner.

En soldat holder en edderkopp i hendene før han skal spise den. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Vil forby slangedreping

I løpet av det siste halvåret har overlevelseskurset kommet under et stadig kraftigere press. Dyrevernsorganisasjonen PETA krever at treningen forbys. Organisasjonen har publisert videobilder fra øvelsene. Det har skapt kraftige reaksjoner i USA.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi krever at slike barbariske og gammeldagse militærøvelser ikke blir arrangert. De må erstattes av noe annet som kan lære soldatene hvordan de skal overleve. Det er mulig uten å bruke levende dyr, sier Shalin Gala.

Gala viser til at det arrangeres en rekke militærøvelser der soldater gis ulike produkter i sine feltrasjoner som erstatning for mat.

Han poengterer at det i et jungelområde også finnes frukt og plantevekster som soldatene kan lære å spise for å overleve en ekstrem situasjon.

Under overlevelseskurset brukes ulike typer slanger. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Dette er allerede en del av overlevelseskurset under Cobra Gold.

PETA har gjentatte ganger klaget til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Dyreaktivistene krever at overlevelseskursene blir forbudt. Organisasjonen har også sendt et brev til toppsjefen for det amerikanske marineinfanteriet, general David H. Berger. I tillegg har forsvarsminister Mark Esper fått en henvendelse.

I sine brev skriver PETA at dyrene lider av behandlingen. Flere av artene, som kongekobraen, er i tillegg utryddingstruet.

Organisasjonen påpeker også at soldatene kan påføres alvorlige virussykdommer fra dyrene. Smitten kan spres og utvikle seg til pandemier.

En thailandsk instruktør lar en av marineinfanteristene drikke slangeblod. Foto: SUKREE SUKPLANG / REUTERS

PETA har tidligere klaget på det amerikanske marineinfanteriet. Også da gikk det på behandling av levende dyr under overlevelseskurs. I 2011 ble derfor praksisen endret ved The Marine Corps Mountain Warfare Training Center i Bridgeport, California. Ifølge PETA la treningssenteret om praksisen slik at de ikke brukte dyr under øvelsene.

Kritiserer Norge

PETA retter også kritikk mot Norge. Organisasjonen hevder de fleste land som er medlemmer av Nato har lagt ned forbud mot bruk av levende dyr under militær trening.

Norge er et av unntakene. Sammen med sju andre Nato-land tillater Norge bruk av levende dyr under militær trening.

Sammen med Norge har heller ikke Tyskland, Danmark, Canada, USA, Storbritannia og Nederland innført et slikt forbud.

I en artikkel publisert på PETAs egen nettsider anklages de sju landene for grove krenkelser og tortur av levende dyr. Særlig rettes kritikken mot bruk av levende griser for å trene opp sanitetsavdelinger. Grisene påføres alvorlige skader for at militært helsepersonell skal lære å håndtere blødninger, skudd- og brannskader.

Per-Thomas Bøe er talsmann i Forsvaret. Han bekrefter at levende dyr også brukes som en del av militær trening i Norge.

Forsvarets bekrefter at de bruker levende griser som en del av opplæringen. Talspersoner Per-Thomas Bøe forklarer til NRK hvorfor Norge fortsatt har en slik praksis.

– Dette gjøres for å sikre at både militært og sivilt helsepersonell i totalforsvaret er i stand til å redde liv og lemmer hos mennesker som er utsatt for høyenergi-traumer. Det gjelder ved hendelser som kan ramme både sivile og militære, sier Bøe.

Han forklarer at dyrene er såkalt «fullt anesteserte». Det innebærer at de ikke kjenner smerte eller er ved bevissthet.

Bøe understreker at dyrene blir avlivet mens de fortsatt er bedøvet.

– Mattilsynet har godkjent denne aktiviteten. Forsvaret oppfyller alle nasjonale standarder for bruk av dyr til forsøk. Vi bryter ikke europeisk eller norsk lovgivning om dyrevelferd, sier Bøe.