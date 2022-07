– Jeg har ikke ord for å beskrive savnet etter Shireen, sier Anton Abu Akleh. Han er storebroren til den drepte journalisten.

– Hun var så snill, omtenksom, så stille og rolig. At hun skulle bli revet vekk på denne måten hadde jeg aldri trodd.

Anton tar imot NRK i barndomshjemmet i Jerusalem. Her vokste de to søsknene opp, og bodde sammen helt til Shireen ble drept.

– Ved dette bordet har vi spist tusenvis av middager og hatt gode samtaler. Der er pianoet hun var så glad i å spille på, sier storebroren og peker mot pianoet som nå er fylt med bilder av søsteren.

DREPT PÅ JOBB: Øyeblikket da Shireen Abu Akleh ble skutt i Jenin på den okkuperte Vestbredden, mens hun var på jobb som journalist for al-Jazeera. Foto: AFP

Dramatiske minutter

Mer enn to måneder etter, sliter Anton Abu Akleh fortsatt med å forstå hvorfor søsteren ble drept av israelske soldater.

– Det er veldig trist. De rammet en forsvarsløs journalist som kun var bevæpnet med en penn eller et kamera, for ingen grunn. Det var en kaldblodig henrettelse, sier han.

Shireen Abu Akleh var en av de mest erfarne palestinske TV-reporterne. Hun hadde jobbet i al-Jazeeras arabiskspråklige kanal i over 20 år.

Den skjebnesvangre dagen hun ble drept dekket hun israelske militæroperasjoner i Jenin på den okkuperte Vestbredden. Hun og kollegene var i ført fullt beskyttelsesutstyr med påskriften «Press».

Mobilvideoer tatt av kollegene viser dramatikken i minuttene før journalisten blir skutt. Hun står i bunnen av en bratt gate sammen med en gruppe kolleger. De er godt synlige med blå vester og hjelmer.

Israelske soldater står om lag 200 meter opp i gata. Det er jovial stemningen i gruppen. Man kan høre dem spøke og le. Plutselig smeller skuddene rundt dem. Journalistene legger på sprang.

– Shireen! Shireen!, roper en av kollegene i videoen, før han febrilsk tilkaller en ambulanse.

BLE SKUTT: Ali Sammoudi, som selv ble skutt av israelske soldater, peker mot stedet der soldatene skjøt fra. Foto: Torstein Bøe / NRK

Kulen eksploderte

Shireen Abu Akleh og kollegaen Ali Sammoudi ble truffet i det de søkte dekning, forklarer han.

– Jeg ble skutt i skulderen rett over hjertet, før jeg kollapset og svimte av, sier Sammoudi til NRK. Han åpner skjorten og viser oss skuddsåret.

Ali Sammoudi våknet først på sykehuset, og innså at han hadde vært svært heldig. Det var ikke Shireen Abu Akleh.

– Legene fortalte meg at hun hadde blitt drept. Min verden kollapset. Jeg rev av meg alle plastrør og sensorer som var festet til kroppen min, dyttet vekke legene og løp inn på rommet hvor Shireens kropp lå, forteller Sammoudi.

Kulen gikk gjennom hodet hennes og traff hjelmen. Der eksploderte den og blåste vekk deler av ansiktet hennes.

– Shireen var min beste venn. Hun var som en søster, sier Ali Sammoudi.

Han viser oss stedet der kollegaen tok sine siste åndedrag.

– Her falt hun med ansiktet ned i bakken.

NÆR KOLLEGA: Shireen Abu Aklehs kollega Ali Sammoudi viser kulehull like ved stedet der journalisten ble drept. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Skjøt for å drepe oss

FN, palestinske myndigheter, al-Jazeera, CNN og Washington Post har alle gransket hendelsen.

Konklusjonen er klar: Shireen Abu Akleh ble skutt av en israelsk skarpskytter. Men Israels egen gransking sår tvil om den konklusjonen.

Israelske talsmenn hevdet først at journalisten ble drept av militante palestinere, men endret senere forklaring og sa at hun kan ha blitt skutt av en israelsk soldat. Det israelske forsvaret (IDF) fastholder at hun i så fall «på ingen måte ble skutt med vilje».

– Ettersom Abu Akleh ble drept i en aktiv stridssone, er det ingen umiddelbar grunn til å mistenke noen kriminell handling med mindre det kommer fram ytterligere beviser, sier generaladvokat Yifat Tomer-Yerushalmi i en uttalelse.

Hun leder den militære påtalemyndigheten og har dermed ansvaret for å bestemme om noen enkeltsoldat skal stilles til ansvar for det dødelige skuddet.

– Konklusjonen i den foreløpige rapporten er at det ikke er mulig å finne ut av hvem som avfyrte skuddet som traff og drepte reporteren, heter det i uttalelsen.

Det provoserer familien og kollegene til Shireen Abu Akleh.

– De lyver. Det er ikke sant. De skjøt for å drepe oss, ikke for å skremme. Jeg ble skutt ved hjertet. Shireen i hodet. Kulene traff så høyt, sier Ali Sammoudi.

Han peker på kulehullene i treet som står der Abu Akleh falt sammen.

– Hvorfor skjøt de 160–170 cm over bakken? Det beviser at de skjøt for å drepe oss, sier Ali opprørt.

– Israelerne har ikke kommet med en klar historie som kan bevises. De har gitt ulike forklaringer uten å legge frem fakta hver gang de har blitt konfrontert, sier storebroren Anton Abu Akleh.

Krever ny etterforskning

Den palestinsk-amerikanske familien krever at USA gjennomfører en ny uavhengig etterforskning.

– Vi vil at FBI skal etterforske dette. De er de eneste som kan gjennomføre en slik gransking på en profesjonell og uavhengig måte. Vi vil akseptere deres konklusjon, sier Anton Abu Akleh.

Familien sier at de ikke gir seg før Israel anerkjenner drapet på Shireen, og stiller den eller de som avfyrte de dødelige skuddene til ansvar.

Det er den eneste måten broren kan forsone seg med det som har skjedd på, forklarer han.

– Hvordan tror du søsteren din vil bli husket?

– Shireen ville forene Palestina. Det er slik palestinere vil huske henne. Hun var deres stemme. Hun formidlet deres smerte til verden. Shireen var en engel. Hun vil for alltid våke over familien.