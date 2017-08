Vet fortsatt ikke sikkert hva som angrep ham

BLODIG: Sam Kanizays føtter var dekket av blødende sår etter at han vasset i sjøen. Foto: AP

Bildene av Sam Kanizays (16) blodige føtter har gått verden rundt.

Gutten var ute og vasset i sjøen ved Melbourne da føttene hans begynte å silblø fra mange knappenålstore sår. Han ble lagt inn på sykehus da foreldrene ikke klarte å stoppe blødningen.

Fikk sjokk

Fra sykesenga forteller Kanizay at det fortsatt blør litt fra de bandasjerte beina hans.

Han hadde oppholdt seg i vannet i en halvtime, før han oppdaget at han var angrepet.

– Jeg gikk ut av vannet og børstet bort det jeg trodde var sand som dekket anklene mine. Jeg gikk 20 meter og skulle ta på meg sandalene da jeg oppdaget at føttene mine var dekket av blod, forteller 16-åringen.

Han ble naturlig nok sjokkert av det uventede synet.

– Det var mye blod. Det ville ikke stoppe å blø og derfor dro vi til sykehuset, sier Kanizay.

– Jeg vil nok ikke kjøle ned føttene mine i havet her med det første. I alle fall ikke før de finner ut hva dette var.

Kreps eller loppe?

Etter at Kanizays far dro tilbake til stranden og fanget dyrene ved hjelp av en håv med rått kjøtt, har flere kommet med teorier om hva det var som gikk til angrep på sønnens føtter.

Enkelte trodde det var snakk om tanglopper som til vanlig spiser døde planter og dyr, mens andre mener skadene ikke samsvarer med et tangloppebitt.

Andre teorier inkluderer maneter eller piggrokke, skriver The West Australian.

Faren sendte inn dyrene til analyse hos marinbiologer ved Museums Victoria som identifiserte dem lysianassidaer, en tangloppeart som lever på bunnen i hav og ferskvann og som spiser døde planter og dyr.

– Hadde vi ikke hatt disse dyrene ville havet vært fullt av døde dyr og fugler, sier professor Genefor Walker-Smith som gjennomførte undersøkelsen.

Men professor Murray Thomson ved Universitetet i Sydney tror derimot det er snakk om en isopod med det latinske navnet cirolana harfordi. En isopod, eller tanglus, er et amfibisk krepsdyr som er i slekt med skrukketroll og som lever i fjæra og langs strender. Også disse dyrene lever av tang og tare og døde dyr.

Maks uflaks

Uansett mener forskerne at dette er en svært sjelden hendelse, og at det var flere samtidige årsaker som spilte inn.

Både lysianassidaer og isopoder er aktive på den tiden av døgnet da 16-åringen vasset ut i vannet. Vannet var relativt kaldt og gjorde huden hans nummen og førte til at han ikke kjente smerte.

– Det er bare når forholdene ligger til rette for at hundre eller tusener kan bite deg over en lengre periode at du får slike skader vi har sett her, sier professor Richard Reina ved Monash-universitetet til BBC.

Kanizay har forklart at han oppholdt seg i vannet en halvtime før han gikk opp.

– Om du ikke er kronisk nummen, så vil du legge merke til et angrep og komme deg ut av vannet før det får dette omfanget, sier Reina.