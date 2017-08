Sam (16) ble angrepet av hundrevis av små kjøttetende sjødyr: – Det var umulig å stanse blødningen

Sam Kanizay (16) vasset lørdag i sjøen ved Melbourne i Australia. Da han kom opp fra vannet en halvtimes tid senere, oppdaget han hundre- eller tusenvis av små sår som blødde kraftig.

– Det var umulig å stanse blødningen. Vi måtte bare få ham til sykehuset, sier faren Jarrod Kanizay til Washington Post.

16-åringen Sam Kanizay ble lagt inn på sykehus etter å ha blitt angrepet av små sjødyr da han vasset i vannet ved Melbourne i Australia. Foto: AP

16-åringen, som sier han ikke kjente bittene i det kalde vannet, ble innlagt på sykehus. Der hadde helsepersonellet problemer med å identifisere synderen.

Hva forårsaket de nålestikkstore bittskadene og den kraftige blødningen?

Kvelden etter dro faren tilbake til stranda med en håv fylt av rått kjøtt og fanget dyrene familien mener sto bak. Han filmet de om lag to millimeter store organismene mens de gnagde på kjøttstykkene (se opptaket i videoen over artikkelen).

– De elsker åpenbart kjøtt, sier han til nyhetsbyrået AP.

Trolig tanglopper

Direktør Jeff Weir ved det australske Dolphin Research Institute tror det kan være snakk om en art av tanglopper – små krepsdyr som vanligvis spiser døde planter og dyr.

Basert på videoopptaket er Genefor Walker-Smith, en marinbiolog ved Museum Victoria i Melbourne, enig. Ifølge Washington Post sier museet at disse dyrene tiltrekkes av kjemikalier fra råtnende kjøtt.

– De opptrer i svermer og kan omslutte og spise en død fisk på null tid, sier hun, og legger til at 16-åringen trolig bare var uheldig, og at det ikke er grunn til at folk skal frykte slike angrep.

Kanizay fanget noen av dyrene som han mener sto bak angrepet. Foto: AP

– Det er mulig at han forstyrret en gruppe som spiste. De ligger vanligvis ikke på lur, klar til å spise, som pirajaer, sier hun.

– Disse små skalldyrene kan ha svermet bort fra en død fisk og over til føttene hans. Han kan ha hatt et kutt fra før, som de luktet, sier hun, og forteller til ABC at dyrene muligens har skilt ut stoffer som hindrer blodet i å koagulere.

Men parasittekspert Thomas Cribb ved Universitetet i Queensland er tvilende. Ifølge Ap sier han det vil være høyst uvanlig å se slike skader som følge av tangloppebitt.

– Dette ser ikke ut som noen parasitt jeg har sett før, sier han.