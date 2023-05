– Sist møte ønska vi Finland velkomen. No ventar vi på Sverige, og er glade for at Sverige er til stades, sa Huitfeldt då ho opna utanriksministermøtet i Oslo.

– Sverige må bli eit fullstendig Nato-medlem så snart som mogleg, og før toppmøtet i Vilnius i juli. Med den nordiske regionen samla i Nato vil alliansen vere enda sterkare.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg seier han håpar Sverige får søknaden sin på medlemskap godkjent før Vilnius-møtet skjer.

Nato-sjef Jens Stoltenberg møtte statsminister Jonas Gahr Støre ved statsministerkontoret tysdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Sverige og Finland søkte i fjor på Nato-medlemskap saman, berre nokre månader etter at Russland invaderte Ukraina. Men sist månad blei Finland medlem åleine.

Nabolandet treng framleis godkjenning frå både Tyrkia og Ungarn for å kunne følge etter.

Representantar frå Sverige og Tyrkia skal møte kvarandre i Oslo denne veka for å diskutere moglegheitene for medlemskap, melder SVT.

To dagar i Oslo

Fram til torsdag kveld er nesten alle utanriksministrane i Nato samla til samtalar i Oslo.

Den tyrkiske er ikkje til stades fordi han må vere med når landet skal forme eit nytt parlament.

Sjølv om møtet blir skildra som uformelt, kan nokre av gjestane kome til å underteikne viktige avtalar.

16.30 skal ministrane bli mottekne av kongen på Slottet, og 17.45 blir det ein seremoni ved minnesmerket for 22. juli i Oslo sentrum.

Direktesending frå Slottet, der utanriksministrane blir mottekne av kongen 16.30. Du trenger javascript for å se video. Direktesending frå Slottet, der utanriksministrane blir mottekne av kongen 16.30.

Dagen blir avslutta med ein middag på Akershus festning.

Vidare sa Huitfeldt på pressekonferansen at det viktigaste temaet på det «uformelle» møtet i Oslo er krigen i Ukraina, og auka støtte til det ukrainske militæret.

– Krigen i Ukraina har kasta lys på kor viktig det er for Nato å halde saman, legg ho til, og seier hovudfokuset for diskusjonane er den fortsettande støtta til landet.

– Først og fremst meiner eg at vi må styrke stønaden vår både humanitært og militært for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg sjølv.

Nato sine 31 medlemsland Ekspandér faktaboks Frå danninga i 1949: Belgia

Canada

Danmark

Frankrike

Island

Italia

Luxembourg

Nederland

Noreg

Portugal

Storbritannia

USA Frå 1952: Hellas

Tyrkia Frå 1955: Vest-Tyskland Frå 1982: Spania Frå 1990: Tyskland (etter at aust og vest blei til eitt land) Frå 1999: Polen

Tsjekkia

Ungarn Frå 2004: Bulgaria

Estland

Latvia

Litauen

Romania

Slovakia

Slovenia Frå 2009: Albania

Kroatia Frå 2017: Montenegro Frå 2020: Nord-Makedonia Frå 2023: Finland

Gassrøyr og Ukraina-medlemskap

Huitfeldt seier ei av Noreg sine hovudoppgåver for tida er å halde energiforsyninga gåande til resten av Europa.

I denne samanheng seier ho at trygging av norske gassrøyrleidningar på sjøbotnen er spesielt viktig.

Når det gjeld ukrainsk Nato-medlemskap krev det eit felles standpunkt frå alle Nato-land, noko som skal bli diskutert vidare på toppmøtet i Vilnius i juli, held ho fram.

Stoltenberg har vore tydeleg om at det ein dag kjem til å skje, men ikkje i noko nær framtid.

Oslo Rådhus er ramma inn av eit blått gjerde i samband med arrangementet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Eg trur alle innser at det ikkje er aktuelt å bli medlem medan det går føre seg ein krig. Spørsmålet er kva som skjer etter at krigen er over, sa han på eit arrangement i Brussel sist veke.

Støttar at Kosovo får fleire Nato-soldatar

Huitfeldt kommenterte også angrepet på Nato-støtta soldatar i Kosovo i starten av veka, noko ho sa ville bli ein prioritet på toppmøtet i Vilnius.

– Vi støttar i stor grad vedtaket om å sende ytterlegare Nato-personell til området. Vi ber om at ein de-eskalerer situasjonen og held samtalar.

Amerikanske soldatar i KFOR-styrken held vakt ved eit piggjerde som omringar kommunebygget i Leposavic, Kosovo. Foto: FATOS BYTYCI / Reuters

30 soldatar i den fredsbevarande styrken KFOR, som er leidd av Nato, blei skada i samanstøytar med demonstrantar nord i landet på måndag.

Også 52 demonstrantar blei skada. Begge tala kjem frå KFOR-styrken sjølv.

Nato har sidan utplassert 700 ytterlegare reservesoldatar i Kosovo og har fleire i beredskap, sa Stoltenberg tysdag.