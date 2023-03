Venezuela: Ti år med forhatt president

– Folkets støtte har vært avgjørende, hevder Maduro-tilhengeren Eric Acosta.

NRK møter ham i San Cristóbal i det vestlige Venezuela. Der sitter han i bystyret for Sosialistpartiet.

– Vi har stått sammen med vår president gjennom mange år med harde økonomiske sanksjoner. Derfor har vi vunnet kampen mot vår store fiende, USA-imperiet, sier han.

Eric Acosta mener at Maduro har gjort en god jobb som president. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Eric Acosta deltar sammen med et tusentall partifeller i en stor seremoni i sentrum av San Cristóbal. Venezuela markerer tiårsdagen for partigrunnleggeren Hugo Chávez’ bortgang. Det var også starten på Nicolas Maduros maktovertakelse.

– Takket være president Maduro går det nå mye bedre her i Venezuela, sier Acosta.

Det er et synspunkt de fleste venezuelanere er uenige i.

Økonomisk katastrofe

Under Maduro-regimet har Venezuelas økonomi brutt sammen. Inflasjonen har eksplodert. Det har i lange perioder vært akutt mangel på mat og medisiner.

Det har fått nærmere sju millioner til å forlate hjemlandet. Den største gruppen har slått seg ned i nabolandet Colombia.

Jose Manuel Piralda kan ikke leve av det han tjener i Venezuela, og har flyktet til Colombia. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Like ved den mest kjente grensepasseringen, Simon Bolivar-broen, ligger et flyktningmottak. Det drives av hjelpeorganisasjon Caritas med økonomisk støtte fra Norge.

Der møter NRK den 22 år gamle Jose Manuel Piralda. Han har gått i dagevis, sovet på gata, sultet og frosset for å prøve en usikker fremtid i nabolandet.

– Pengene strekker ikke til det jeg og min familie trenger for å leve, sier 22-åringen.

– Etter at dollaren ble innført i Venezuela, er det nok av varer i butikkene, men de aller fleste har ikke råd til å kjøpe dem. Jeg har hatt tre jobber den siste tiden, men likevel lever vi på sultegrensen, sier Jose Manuel Piralda.

Valgfusk og svak opposisjon

Regimet i Venezuela har støtte fra bare 22 prosent av befolkningen. Det viser den siste målingen fra det renommerte instituttet Datanalisis.

Ved å gi store privilegier til de militære, og ved å manipulere valg har president Maduro holdt seg ved makten. Dette til tross for et voldsomt økonomisk press fra USA og andre vestlige land.

– Opposisjonen i Venezuela har sviktet, sier kommentatoren og regimemotstanderen Carlos Cosanova.

Nicolás Maduro har styrt Venezuela siden 2013, og har et fast grep om makten. Foto: YURI CORTEZ / AFP

– Opposisjonen famler i mørket og er ledet av egosentriske folk, mener han.

– Kandidatene på høyresiden er mer opptatt av seg selv enn av landets beste. De greier ikke å samarbeide. Dermed kan regimet fortsette å regjere, sier han.

Tror Maduro vinner valget

Kommentatoren ser ikke lyst på framtiden.

– Situasjonen i landet kommer ikke til å bli bedre. For å få til en bedring må regjeringen endre sin politikk. Dens politikk er en autoritær sosialisme, med statlige styring av økonomien og fravær av demokrati.

Kommentatoren Carlos Cosanova tror ikke på bedring i landet under Maduro-regimet. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– De eneste som tjener på dette er en elite av politikere, forretningsfolk og militære, mens det store flertallet fortsetter å lide eller rømmer landet, sier Cosanova.

Neste år er det presidentvalg i Venezuela. Opposisjonen vil i løpet av de neste ukene holde valg for å utpeke sine kandidater.

Men Carlos Cosanova har liten tro på at man greier å samle seg til en felles front mot presidenten og sosialistpartiet:

– De signalene som er kommet til nå tyder dessverre på at opposisjonen vil fortsette å bekjempe hverandre, i stedet for å forene krefter. I likhet med de fleste eksperter tror jeg derfor at regimet vil fortsette å regjere Venezuela, sier den kjente kommentatoren til NRK.